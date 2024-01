Fundação CASA lança Programa Novos Tempos

A Fundação CASA, por meio da Gerência de Pós-Medida e Empregabilidade (GPME), lança na próxima quarta-feira (31), às 14h, em evento online transmitido pela plataforma Microsoft Teams, o Programa Novos Tempos, voltado a jovens e adolescentes que concluíram a internação ou a semiliberdade, executadas pela Instituição, e foram desinternados pelo Poder Judiciário com extinção da medida socioeducativa.

O presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, fará a abertura do evento. A programação será conduzida pelo gerente de Pós-Medida e Empregabilidade, Paulo Henrique Lucas da Silva, com mediação de representante da Universidade Corporativa da Fundação CASA (UNICASA).

O gerente abordará os objetivos do programa, apresentará o fluxograma sobre a aplicação das etapas durante a medida socioeducativa e mostrará os instrumentais facilitadores, via sistemas SIG e e-CASA, conforme o que foi estabelecido na Portaria Normativa nº 442/2023, que formalizou o Programa Novos Tempos.

Os participantes do evento poderão enviar questionamentos ao palestrante a fim de esclarecer as dúvidas.

Para o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes, o lançamento do Programa Novos Tempos é um marco para a Fundação CASA. “Essa iniciativa é inovadora e tem tudo para ser o diferencial no processo de retorno desses jovens à sociedade. É uma iniciativa que oferece um futuro com novas possibilidades para eles”, concluiu.

Haverá a emissão de certificados pela UNICASA para quem acompanhar o evento. Para isso, os participantes devem acessar um link de presença, que será disponibilizado durante a transmissão online.

Sobre o Programa Novos Tempos

O Programa Novos Tempos tem como objetivo encaminhar adolescentes e jovens para oportunidades de inclusão social, empregabilidade, formação profissional e/ou acadêmica logo após cumprirem medidas socioeducativas em centros da Fundação CASA.

O Programa também visa garantir acesso aos direitos dos adolescentes, pós-medida socioeducativa, por meio do resgate e fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários, da articulação com redes de saúde e da assistência social, além de outras parcerias públicas e privadas. Outro objetivo é reduzir e interromper a reincidência em atos infracionais.

As ações são focadas nos municípios, possibilitando aos adolescentes encontrarem oportunidades na cidade em que residem.

A adesão dos jovens é voluntária e o conceito do programa é apresentado para eles durante a elaboração do plano individual de atendimento (PIA), no começo da execução da medida socioeducativa.

Ao concordarem com a adesão, os profissionais da equipe de referência passam a incluir as propostas do Novos Tempos na perspectiva do projeto de vida dos adolescentes, que é uma das etapas da execução da medida.

Ao término da medida socioeducativa, os adolescentes serão acompanhados por uma equipe local, sendo estimulados a buscarem as oportunidades sugeridas, garantindo os direitos fundamentais da inclusão e do protagonismo social.