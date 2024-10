Fundação CASA lança o programa Depois do Amanhã

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) apresentou nesta segunda-feira (30), no CASA Chiquinha Gonzaga, em São Paulo, o novo programa de pós-medida, Depois do Amanhã, que promove a reintegração social e o empoderamento dos adolescentes que concluíram suas medidas socioeducativas. A cerimônia contou com a presença do secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza, e da presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, entre outras autoridades.

O diferencial do programa está no nome e na identidade visual, criados pelos próprios adolescentes em cumprimento de medida, em um concurso artístico. O nome “Depois do Amanhã”, desenvolvido pelos jovens do CASA São Carlos, e a identidade visual, desenhada por adolescentes dos CASAs Araçá e Campinas, simbolizam o recomeço e as novas possibilidades que surgem após o término da medida socioeducativa, representando uma nova fase que ocorre “depois do amanhã” da saída da Fundação CASA, quando os jovens reencontram suas famílias e amigos. O programa oferece acompanhamento técnico especializado de colaboradores da Fundação CASA que integram a Gerência de Pós Medida por até seis meses, auxiliando no acesso a direitos essenciais como educação, saúde, lazer e oportunidades de trabalho, visando uma reintegração sólida à sociedade.

“A reformulação do programa ‘Depois do Amanhã’ busca não apenas a reintegração social dos adolescentes após a medida socioeducativa, mas também fortalecer sua cidadania por meio de oportunidades concretas de educação e trabalho. Nosso objetivo é que cada jovem tenha as ferramentas necessárias para reconstruir seu futuro com dignidade”, destaca o secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza. “Com a ampliação do foco em cidadania, o programa visa garantir que os adolescentes tenham suporte contínuo e acesso a serviços que promovam sua inserção social e profissional, diminuindo a reincidência”, diz.

A cerimônia contou com apresentações artísticas das adolescentes da unidade CASA Chiquinha Gonzaga, que demonstraram suas habilidades criativas e os talentos descobertos durante suas trajetórias na Instituição, com performances de canto, percussão e poesia. Os jovens que venceram o concurso de nome e identidade visual também estavam presentes e receberam certificados de participação, além dos troféus “Prêmio de Mérito Criativo”.

“O Depois do Amanhã vai além da continuidade do trabalho dentro da Fundação. É uma iniciativa essencial para que os jovens tenham o suporte necessário para o recomeço. Eles próprios criaram o nome e a identidade visual, o que reflete o protagonismo que buscamos: mostrar que são agentes de sua própria transformação. Queremos garantir que, ao saírem da Fundação, tenham acesso a direitos, oportunidades e novas perspectivas, construindo um futuro com dignidade e autonomia”, reforça a presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto.

Sobre o programa Depois do Amanhã

O Depois do Amanhã, que sucede o programa Novos Tempos, foi criado para garantir que os jovens tenham acesso a direitos fundamentais e oportunidades que estimulem seu desenvolvimento como cidadãos a partir do momento em que eles deixam a Fundação CASA. O programa oferece apoio por até seis meses após a saída da Instituição, ajudando os jovens a construir seus projetos de vida e a se reintegrarem à sociedade, com acesso facilitado a serviços como educação, trabalho, saúde e lazer. A Fundação CASA articula esse acompanhamento com a rede de serviços e políticas públicas em diferentes regiões do Estado de São Paulo, promovendo suporte integral e inclusivo.