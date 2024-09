Fundação CASA lança novo conceito do programa “Depois do Amanhã”

A Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) irá realizar, na próxima segunda-feira (30), às 15h, na capital paulista, a cerimônia de lançamento do novo conceito do programa “Depois do Amanhã”, que traz um novo olhar para o acompanhamento de adolescentes e jovens que concluíram suas medidas socioeducativas, como internação e semiliberdade. Este evento especial contará com a presença do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, Fábio Prieto de Souza, da presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, e de outras autoridades.

O novo nome “Depois do Amanhã” substitui o programa “Novos Tempos” e foi criado por adolescentes do CASA São Carlos. A identidade visual foi desenvolvida com desenhos de jovens dos CASAs Araçá e Campinas, por meio de atividades artísticas. Este nome simboliza o recomeço após a medida socioeducativa, representando uma nova fase que ocorre “depois do amanhã” da saída da Fundação CASA, quando os jovens reencontram suas famílias e amigos. Além da nova identidade, o programa adota uma abordagem mais abrangente, enfatizando a cidadania e a reintegração à sociedade. Uma equipe técnica da Instituição acompanhará os participantes por até seis meses, auxiliando no acesso a direitos essenciais como educação, saúde, lazer e oportunidades de trabalho.

O evento acontecerá no CASA Chiquinha Gonzaga, localizado na Mooca, na capital paulista, com apresentações artísticas emocionantes das adolescentes da unidade, destacando seus talentos e criatividade.

Sobre o programa “Depois do Amanhã”:

Este programa fundamental foi concebido para garantir que os jovens tenham acesso a direitos fundamentais e oportunidades que impulsionem seu desenvolvimento como cidadãos. Através do “Depois do Amanhã”, os jovens recebem apoio por até seis meses, a partir do momento em que deixam a Fundação CASA, para construir e seguir seus projetos de vida, assegurando o pleno exercício de sua cidadania e facilitando o acesso a serviços essenciais em suas comunidades, como educação, trabalho, saúde e lazer. A Fundação CASA articula esse acompanhamento junto à rede de serviços e políticas públicas nas diversas regiões do Estado de São Paulo para proporcionar um suporte integral.