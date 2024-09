Fundação CASA e Poli-USP ampliam educação para jovens em medida socioeducativa

Um trabalho conjunto entre a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) Juquiá e a Escola Politécnica (Poli) da Universidade de São Paulo (USP) está abrindo portas e expandindo os horizontes educacionais para jovens em medida socioeducativa no centro de atendimento do Complexo do Brás, na capital paulista. Iniciada nas férias escolares de julho, a iniciativa conta com a participação dos alunos bolsistas e professores do projeto “Poli para Todos”, que têm visitado o centro socioeducativo para compartilhar experimentos e inovações das diferentes áreas da engenharia.

Além dessas visitas, a iniciativa prevê que os jovens façam visitas mensais ao campus da USP em São Paulo, onde poderão conhecer a universidade, explorar laboratórios e interagir com estudantes, muitos deles também oriundos de escolas públicas. Isso reforça a ideia de que o ensino superior é acessível a todos, independentemente da origem. No CASA Juquiá, o “Poli para Todos” também promoverá oficinas, mini-feiras de orientação profissional, rodas de conversa e atividades voltadas para a preparação de vestibulares, incluindo o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).

A primeira visitação dos adolescentes à Poli-USP aconteceu na última quinta-feira (19), quando quatro jovens atendidos, com idades entre 13 e 18 anos, foram recebidos na Escola Politécnica, acompanhados de profissionais da área pedagógica do CASA Juquiá e de professoras da E.E. Padre Anchieta, a escola vinculadora da rede pública estadual que ministra aulas da educação formal no local. Os jovens participam do Clube de Matemática no centro socioeducativo da Fundação CASA, realizado com o suporte da escola vinculadora.

Divulgação

A expectativa é que a iniciativa se amplie, abrangendo outras áreas de interesse dos jovens e criando um ambiente de aprendizado contínuo e motivador, tanto dentro quanto fora do centro socioeducativo. Essa colaboração entre a Fundação CASA e a Poli-USP exemplifica o impacto positivo que a união entre instituições pode ter na vida de jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo novas oportunidades e esperança para um futuro promissor.

O professor da Poli, Antonio Marcos de Aguirra Massola, conta que o Programa Poli para todos já fazia um atendimento específico para os alunos das escolas de nível médio, sejam eles públicos ou privados, para ingresso na Universidade de São Paulo e uma maneira geral. “Levando em consideração o que a Fundação CASA faz, que é um processo socioeducacional, vimos a possibilidade de apresentar a universidade para os educandos que estão lá.”

O diretor do CASA Juquiá, Sandro Donizete das Chagas, destacou: “Essa iniciativa é uma oportunidade única para nossos jovens. Queremos que eles vejam na educação um caminho de transformação pessoal e social, ampliando suas perspectivas de futuro”.

A presidente da Fundação CASA, Claudia Carletto, também enfatizou o papel transformador da educação na vida dos adolescentes em medida socioeducativa: “Parcerias como essa com a USP são fundamentais para mostrar aos nossos adolescentes que eles têm potencial e oportunidades à sua disposição. A educação não apenas amplia horizontes, mas também oferece as ferramentas necessárias para que esses jovens possam reconstruir suas vidas e enxergar um futuro mais promissor. Queremos que eles saibam que, apesar dos desafios enfrentados, o conhecimento é um caminho sólido para a transformação”.