Fundação CASA e Itaú Cultural capacitam jovens e realizam evento ‘Nós pela Cultura 3.0’

A parceria entre a Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) e o Itaú Cultural, que já dura mais de uma década, continua a transformar a vida de jovens em medidas socioeducativas. Neste ano, a colaboração ganhará um novo capítulo com a terceira edição do evento Nós pela Cultura, que acontecerá no dia 18 de novembro na Sala Itaú Cultural, na Avenida Paulista, em São Paulo. O evento, que já é uma referência em apresentações artísticas dos adolescentes da Fundação CASA, inova ao incluir os jovens também nas funções técnicas e de produção.

Entre agosto e novembro de 2024, sete adolescentes que cumprem medida socioeducativa em Centros da Fundação CASA espalhados pelo Estado de São Paulo estão participando de uma série de encontros de formação na sede do Itaú Cultural. Essa formação tem como objetivo capacitá-los como “produtores-aprendizes”, permitindo que eles atuem diretamente na organização do evento. Os encontros são uma mistura de aulas teóricas e práticas, conduzidas por profissionais renomados do setor cultural.

O primeiro encontro presencial aconteceu no dia 29 de agosto, quando os jovens tiveram a oportunidade de conhecer os bastidores do Itaú Cultural, visitar o estúdio de gravação e até apresentar um telejornal. A próxima sessão ocorrerá em 9 de outubro, quando os adolescentes explorarão o teatro e seus componentes técnicos, ganhando experiência prática no cenário da produção cultural.

Essa experiência não é apenas uma oportunidade de aprendizado técnico, mas também uma chance de fomentar o interesse por carreiras no setor cultural. Os jovens selecionados, provenientes de Centros de Atendimento em Osasco, Tapajós (Franco da Rocha), Rio Paraná (São Paulo), Chiquinha Gonzaga (São Paulo), Santo André, Botucatu e Atibaia, já demonstraram grande envolvimento e interesse nas discussões sobre organização, cenografia e produção audiovisual.

Desde 2022, o Nós pela Cultura se consolidou como um espaço de expressão e criatividade para os adolescentes da Fundação CASA, promovendo apresentações artísticas que refletem a diversidade cultural e o potencial transformador da arte. Em 2024, além de continuar proporcionando essa vitrine artística, o evento se expandirá ao incorporar os adolescentes diretamente na produção, contribuindo para sua formação profissional e cidadã.

O Itaú Cultural, ao longo dos últimos anos, tem sido um parceiro fundamental da Fundação CASA. Apenas em 2024, a instituição cultural recebeu 102 adolescentes em 27 visitas presenciais, além de organizar 8 encontros remotos que alcançaram 194 jovens de Centros mais distantes. Essa parceria já rendeu inúmeros frutos e promete continuar impactando positivamente a vida de muitos jovens.

Nós pela Cultura 3.0 está programado para o dia 18 de novembro e promete ser uma celebração imperdível da criatividade e talento dos jovens da Fundação CASA, reforçando a importância da arte e cultura como instrumentos de transformação social.