Fundação CASA e Instituto Moreira Salles mantêm parceria de sucesso em 2024

O acesso à cultura e a convivência comunitária são dois direitos previstos para pessoas com menos de 18 anos na Constituição Federal, mesmo que os adolescentes estejam cumprindo medida socioeducativa. À luz da orientação constitucional, a Fundação CASA e o Instituto Moreira Salles (IMS) promovem, desde 2022, visitas dos jovens em internação às exposições do IMS Paulista, mediadas pela equipe educativa do centro cultural.

Em 2024, a ação continua. Jovens em internação percorrerão até fevereiro, durante o período das férias escolares, as exposições “Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou”, que reconstitui a cena entre os anos de 1910 e 1940 que consolidou o samba urbano no mundo; e “Flieg. Tudo que é sólido”, sobre o fotógrafo alemão Hans Gunter Flieg, que trabalhou em São Paulo entre 1945 e a década de 1980.

Só no ano passado, cerca de 140 pessoas, incluindo adolescentes de centros socioeducativos e servidores da Fundação CASA, participaram de 17 visitas a exposições no IMS Paulista. Dentre as mostras visitadas estiveram “Moderna pelo avesso”; “Xingu: Contatos”; “Evandro Teixeira. Chile 1973”; “Papel, tinta e chumbo: fotolivros e ditaduras sul-americanas”; “Fotografia habitada – Antologia de Helena Almeida, 1969-2018” e “Pequenas Áfricas: o Rio que o samba inventou”.

“O encontro entre Fundação CASA e Instituto Moreira Salles é frutífero, pois se baseia no princípio da complementaridade, levando diversidade ao público do Instituto ao mesmo tempo em que se democratiza o acesso à arte e à cultura aos jovens por nós atendidos”, avalia o presidente da Fundação CASA, João Veríssimo Fernandes.

Para o gerente de Arte, Cultura e Ensino Profissionalizante da Fundação CASA, Wellington Araújo, a visitação ao IMS se torna uma experiência integral para os adolescentes. “O Instituto Moreira Salles possui uma edificação icônica, uma imponente obra arquitetônica na avenida Paulista, que tem sido reurbanizada cada vez mais com equipamentos culturais de prestígio”, afirma. “Assim, antes mesmo de mergulhar nas exposições, a chegada ao IMS e a ambientação já causam impacto.”

A diretora de educação do IMS, Renata Bittencourt, também ressalta a importância da parceria: “No IMS entendemos que a cultura estabelece espaços de liberdade para o pensamento e para a imaginação. Espaços mentais para que o sujeito possa refletir sobre si, sobre outros, sobre seu contexto de existência. Esse é o convite que fazemos aos nossos públicos, sendo os jovens da Fundação CASA convidados especiais para esse exercício que se dá a partir da arte.”