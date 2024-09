Fundação CASA e FAT promovem formatura de jovens na qualificação profissional nesta sexta (20), na capital

marcada a cerimônia de formatura de 32 jovens da Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente (CASA) nesta sexta-feira (20/09), a partir das 14h, no auditório da sede da instituição, em São Paulo.

Os adolescentes, que cumprem medida socioeducativa na capital e na cidade de Osasco, representarão todos aqueles que concluíram no último trimestre cursos de educação profissional ministrados pela Fundação de Apoio à Tecnologia (FAT) nos centros socioeducativos da Fundação CASA.

Só no primeiro semestre de 2024, 1,9 mil jovens da Fundação CASA se formaram em cursos de qualificação profissional da Fundação FAT realizados em dois trimestres – janeiro a março e abril a junho. No trimestre de julho a setembro, a expectativa era 980 adolescentes concluiriam as formações, focadas na área de serviços, como alimentação, administrativo e empreendedorismo.

Os jovens que estarão no palco vêm dos CASAs Chiquinha Gonzaga e Ouro Preto, de São Paulo, e Osasco I, do município da Região Metropolitana. Eles concluíram, respectivamente, os cursos de Empreendendo um Pequeno Negócio, Preparo de Hambúrgueres e Preparo de Pizzas.

A Fundação FAT ministra cursos de educação profissional básica em 36 centros de atendimento da Fundação CASA localizados na capital, Região Metropolitana de São Paulo e Litoral Sul.

Serviço:

Cerimônia de Formatura dos cursos de qualificação profissional da Fundação CASA e Fundação FAT

Data: 20/09

Horário: 14h

Local: Rua Florêncio de Abreu, 848, térreo, Luz, São Paulo/SP