Fundação CASA define classificado para estadual da Copa CASA de Futebol na capital paulista

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no CASA Juquiá, no Complexo do Brás, em São Paulo, se classificaram na terça-feira (27) para a etapa estadual da XIX Copa CASA de Futebol, o maior campeonato estadual de futebol do Brasil para jovens privados de liberdade promovido pela Fundação CASA.

A classificação veio após a conquista do título da etapa regional da Divisão Regional Metropolitana Sudeste (DRMSE) pela equipe, nas disputas ocorridas entre quatro equipes do Complexo do Brás e da zona Leste da capital paulista – CASAs Juquiá, Rio Paraná, Topázio e Itaquera. No total, 60 jovens jogaram as partidas no campo de futebol do Sport Lisboa Benfica do Brasil, no bairro da Vila Maria.

Em segundo lugar, ficou a equipe do CASA Rio Paraná, seguida pelo time do CASA Topázio, em terceiro lugar. Os três primeiros colocados levaram medalhas, além do troféu de campeão para o CASA Juquiá. Os jogos ocorreram no sistema de todos contra todos, definindo-se o campeão pelo número de pontos.

Um jovem do CASA Juquiá ainda levou o troféu de artilheiro da competição regional e um adolescente do CASA Rio Paraná recebeu o troféu de goleiro menos vazado.

A etapa regional da DRMSE começou no dia 20 de fevereiro, com partidas ocorridas também no dia 22. Cada jogo teve duração total de 60 minutos, divididos em dois tempos de 30 minutos – com parada técnica de três minutos para hidratação dos adolescentes, além do intervalo de dez minutos entre as etapas.

A equipe do CASA Juquiá agora se junta a outros quatro times já classificados para a etapa estadual da 19ª edição da Copa CASA: CASA Ouro Preto, representante da Divisão Regional Metropolitana Noroeste (DRMNO); CASA Limeira, representando a Divisão Regional Metropolitana Campinas (DRMC); CASA Botucatu, representante da Divisão Regional Sudoeste (DRS); e CASA Guarulhos, representando a Divisão Regional Vale do Paraíba (DRVP).

A Divisão Regional Metropolitana Sudeste é uma das oito administrações regionais da Fundação CASA, responsável por supervisionar o atendimento de centros socioeducativos da cidade de São Paulo, em sua maioria localizados em bairros da zona Leste, como Brás e Itaquera.