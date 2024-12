Fundação Casa de Jorge Amado reabre suas portas após reforma e promove festival cultural

Localizada no histórico Pelourinho, a Fundação Casa de Jorge Amado reabre suas portas após um extenso processo de reforma que durou nove meses. Este importante espaço cultural, que abriga o vasto acervo do renomado casal de escritores Jorge Amado e Zélia Gattai, foi reinaugurado no dia 11 de dezembro, inicialmente para convidados e imprensa, e abrirá ao público a partir de 12 de dezembro, oferecendo visitas gratuitas até 14 de dezembro.

A Fundação, estabelecida há 37 anos, não se limita a ser um mero museu. Jorge Amado expressava seu desejo por um local que simbolizasse a essência da Bahia e promovesse o intercâmbio cultural. “Espero que esta casa seja um ponto de encontro e uma fonte de pesquisa”, dizia o autor.

O evento de reabertura coincide com o Festival Uma Casa de Palavras, uma celebração que une gastronomia, literatura e música na frente da Fundação. O festival visa destacar a obra de Jorge Amado enquanto homenageia as tradições culturais de Salvador.

A reforma representa a maior transformação na Fundação desde sua inauguração em 1987. O espaço agora inclui o prédio adjacente, conhecido como Casa Branca, criando uma nova área expositiva e melhorando a acessibilidade e segurança do local. A diretora executiva Angela Fraga revelou que o investimento foi de aproximadamente R$ 2 milhões, fruto de um esforço coletivo da equipe interna.

Angela também destacou os desafios enfrentados para assegurar recursos para a manutenção da instituição. “As instituições culturais no Brasil frequentemente enfrentam dificuldades financeiras. Contudo, temos contado com parcerias significativas e apoio governamental através da Lei Rouanet”, explicou.

Com a conclusão das obras, cerca de 350 mil documentos pertencentes ao casal foram transferidos para a Casa Branca. Este novo espaço também incluirá áreas administrativas e salas para cursos, enquanto as antigas casas agora se concentrarão em exposições ampliadas e modernizadas.

A nova configuração da Fundação incluirá um espaço dedicado à vida e obra de Zélia Gattai, assim como uma homenagem à poeta Myriam Fraga, uma das fundadoras da instituição. Paloma Jorge Amado, filha dos escritores, ressaltou a importância da Fundação como um centro cultural abrangente.

João Jorge Amado, irmão de Paloma, enfatizou que o espaço deve promover uma variedade de expressões culturais. “Esta é uma casa destinada à cultura em sua totalidade”, disse ele.

Para celebrar a reinauguração, diversas apresentações musicais estão programadas até sábado. As Ganhadeiras de Itapuã se apresentaram na quarta-feira, seguidas por Claudia Cunha na quinta-feira e Gerônimo na sexta-feira. No sábado, será realizada uma programação especial voltada para o público infantil.

A partir do dia 16 de dezembro, a Fundação retomará a cobrança de ingressos, mas manterá a entrada gratuita às quartas-feiras. Assim, a instituição reafirma seu compromisso em democratizar o acesso à cultura baiana.