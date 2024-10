Fundação CASA abre credenciamento para oficinas de Arte e Cultura

A Fundação CASA lançou, na última quarta-feira (23), um edital de credenciamento no Diário Oficial do Estado de São Paulo, para selecionar Pessoas Jurídicas (incluindo MEIs) interessadas em ministrar oficinas de Arte e Cultura para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas de internação nas unidades localizadas na capital paulista e em Osasco. As candidatas têm até o dia 23 de novembro de 2024 para submeter suas propostas.

O objetivo do credenciamento é fortalecer a estratégia de ressocialização dos adolescentes atendidos pela instituição por meio da arte e da cultura, oferecendo oficinas de temas como capoeira, artes visuais, dança, teatro etc. Essas atividades não apenas promovem o desenvolvimento técnico, mas também proporcionam um espaço para os jovens expressarem suas emoções, refletirem sobre suas vivências e ampliarem seus horizontes culturais. Ao fortalecer a autoestima, construir uma identidade própria e incentivar o respeito à diversidade, as oficinas contribuem para o desenvolvimento integral dos adolescentes, favorecendo sua reintegração social.

As pessoas jurídicas interessadas em participar devem ter experiência comprovada com o desenvolvimento de oficinas culturais. É necessário estar cadastrado no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), disponível no portal do Governo Federal (compras.gov.br). O requerimento de participação deve ser enviado para o e-mail: [email protected]. O edital completo está disponível no site da Fundação CASA e no Portal Nacional de Compras Públicas – PNCP.

Com essa iniciativa, a Fundação CASA reforça seu compromisso com a inclusão social e o desenvolvimento integral dos adolescentes em medidas socioeducativas, oferecendo a eles novas perspectivas culturais e artísticas que contribuem para sua reintegração à sociedade de forma mais consciente e preparada.