Fundação das Artes realiza 13º Festival de Teatro Estudantil em São Caetano

A Fundação das Artes de São Caetano do Sul convida a todos para a 13ª edição do Festival Fundação das Artes de Teatro Estudantil, que acontecerá entre os dias 12 e 19 de outubro, no Teatro Timochenco Wehbi (Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz). A entrada é gratuita.

O evento, realizado pela Escola de Teatro da Fundação das Artes, promete uma programação rica em diversidade, talento e inovação, destacando-se como uma plataforma para o desenvolvimento das artes cênicas no âmbito estudantil.

Divulgação / Fascs

O festival tem caráter não competitivo e busca promover a colaboração e o intercâmbio cultural entre escolas e cidades, além de fomentar o entusiasmo pelas artes cênicas entre estudantes e professores do ensino formal.

PROGRAMAÇÃO

12/10

11h: “O (nosso) Bem Amado” – Núcleo Mangata de Teatro Adolescente da Fundação das Artes de São Caetano do Sul

15h: “Aki eu era feliz” – Espetáculo de formatura da turma 71 do Curso Técnico de Teatro

13/10

16h: “Tem gente demais nessa merda de barco” – ETEC Júlio de Mesquita, de Santo André

14/10

10h: “A Vila” – Colégio IEMANO, de Diadema

14h40: “E você, está vendo?” Abertura de processo do Colégio Clóvis, de Santo André

15h: “Duas Marias”, com o Colégio Senemby, de Caieiras

20h: “Não me assista correr no escuro” – Oficinas Culturais de Mauá

15/10

10h: “Desculpe o (meu) transtorno do sonho sem cor”, com o Colégio TOTH, de Ribeirão Pires

15h: ” A incrível e triste história de Cândida Erêndira e sua avó desalmada”, com a Escola da Vila, de São Paulo

16/10

10h: “Flor Despedaçada”, com a EMEFM Oscar Niemeyer, de São Caetano do SuL

17/10

15h: “Palavras pedras pesadas. O silêncio (in) comum” – Espetáculo convidado da EMARP (Escola Municipal de Artes), de Ribeirão Pires

18/10

10h: ” É tragédia ou é comédia?”, com o Núcleo de Estudos Teatrais do Colégio Eduardo Gomes, de São Caetano do Sul

15h: “Sonhos de uma padaria de verão”, com a EMEF Prof. Décio Machado Gaia, de São Caetano do Sul

20h: “Dilemas”, com o Instituto de Ensino Sagrada Família, de São Caetano do Sul

19/10

11h: “Era uma vez um tirano”, com o Núcleo de Teatro Juvenil da Fundação das Artes de São Caetano do Sul

15h: “Todo amor acaba em Grécia” – Núcleo Dionísio de Teatro da Fundação das Artes, seguido do encerramento do festival.