Fundação ArcelorMittal destina R$ 90 mil para projetos sociais em SP

A Fundação ArcelorMittal reforça seu compromisso com a transformação social ao destinar, em 2024, mais de R$ 90 mil para o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA) de São Paulo. Esse recurso foi arrecadado por meio do Cidadãos do Amanhã, programa de renúncia fiscal que mobiliza empregados, familiares e empresas do grupo ArcelorMittal a destinarem parte do Imposto de Renda para projetos sociais cadastrados no Fundo da Infância e Adolescência.

Investimento em crianças e adolescentes

No ano em que o programa completou 25 anos, mais de R$ 2 milhões serão destinados a 33 Fundos Municipais e um Fundo Estadual, abrangendo localidades onde o Grupo ArcelorMittal está presente. O investimento será direcionado para iniciativas que buscam reduzir a desigualdade na vida de crianças e adolescentes, promovendo orientação, apoio sociofamiliar e oportunidades de desenvolvimento.

“O programa Cidadãos do Amanhã é a prova de que, juntos, podemos contribuir para fazer a diferença na trajetória de milhares de jovens. A destinação do Imposto de Renda, além de ser simples e acessível, gera oportunidades e transforma vidas. Agradecemos a todos que participaram da iniciativa”, destaca Camila Valverde, diretora executiva da Fundação ArcelorMittal.

Desde 1999, mais de 114 mil contribuições foram realizadas, totalizando cerca de R$ 56 milhões investidos, beneficiando mais de 250 mil crianças e adolescentes.