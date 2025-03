Funcionário da CET é assassinado em São Paulo após discussão com motociclista

Na manhã desta quinta-feira, 13, um trágico incidente ocorreu na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, resultando na morte de um funcionário da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). José Domingos da Silva, de 49 anos, foi fatalmente atingido por disparos de arma de fogo após uma discussão com um motociclista.

Segundo relatos iniciais, o agente estava realizando uma vistoria em um caminhão quando iniciou uma altercação verbal com o condutor da moto. O desentendimento rapidamente escalou para uma luta corporal entre os dois homens. Durante a briga, o motociclista sacou uma arma e efetuou quatro disparos contra José, que foi atingido em duas ocasiões e caiu inerte na via pública.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já estava sem vida. Além disso, o caminhão que estava sob a supervisão de José também sofreu danos devido aos disparos. O autor do crime conseguiu escapar em sua motocicleta e até o presente momento não houve identificação ou localização do suspeito ou do veículo utilizado na fuga.

O caso foi registrado como homicídio no 89º Distrito Policial, situado no Jardim Taboão, região onde ocorreu o crime. Vale destacar que José Domingos completaria 50 anos no próximo dia 28 de março.