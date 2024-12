Funcionamento do Itaú Cultural no período das festas de final de ano

Nestas festas de fim de ano, o Itaú Cultural estará fechado nos dias 23, 24, 25, 30 e 31 de dezembro de 2024 e no dia 1 de janeiro de 2025. Antes, no dia 17 (terça-feira), o IC encerra o atendimento ao público excepcionalmente às 16h, mantendo o horário de abertura às 11h. Nos demais dias, o funcionamento segue o padrão, das 11h às 20h de terça a sábado e das 11h às 19h aos domingos e feriados.

Nos dias aberto, o público pode visitar as exposições temporárias que estão em cartaz. São elas Artistas do vestir: uma costura dos afetos, que ocupa os três andares do espaço expositivo com cerca de 80 obras de mais de 70 artistas, de vários estados do país, que perpassam grupos diversos da moda brasileira, e as duas mostras da série Ocupação: uma dedicada à poeta e intelectual Leda Maria Martins, no térreo, e outra ao modernista Oswald de Andrade, no piso 2.

Também estarão abertas as exposições permanentes. Nos pisos 4 e 5, no Espaço Olavo Setubal, fica exposto o acervo de Coleção Brasiliana, que apresenta cinco séculos da história do Brasil. Já no piso 6 o público pode visitar o Espaço Herculano Pires – Arte no dinheiro, que exibe parte da Coleção Itaú de Numismática. Toda a programação do Itaú Cultural é gratuita.

SERVIÇO

Funcionamento do Itaú Cultural no final de ano

No dia 17 de dezembro (terça-feira), abre às 11h e fecha excepcionalmente às 16h.

Nos dias 23, 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1 de janeiro não haverá atendimento ao público. O funcionamento será retomado no dia 2 de janeiro de 2025.

Itaú Cultural

Avenida Paulista, 149, próximo à estação Brigadeiro do metrô

Terça a sábado, das 11h às 20h (com exceção do dia 17 de dezembro, quando fecha às 16h)

Domingos e feriados, das 11h às 19h (com exceção dos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1 de janeiro de 2025, nos quais estará fechado)

Informações: pelo telefone (11) 2168.1777 e wapp (11) 9 6383 1663