Funarte leva 28 agentes brasileiros para a WOMEX 2024

Pela primeira vez, a Fundação Nacional de Artes (Funarte) participará da Worldwide Music Expo (WOMEX), uma das mais relevantes feiras do mercado musical global. A ação faz parte do Funarte Brasil Conexões Internacionais – WOMEX 2024, iniciativa estratégica para a promoção da música brasileira no circuito internacional. O projeto levará uma uma delegação brasileira, formada por 28 agentes do setor musical de todas as regiões do país para Manchester, Inglaterra, entre os dias 23 e 27 de outubro. Além das rodadas de negócios, a delegação brasileira se destaca pela participação nos paineis sobre o Circuito Amazônico de Festivais, música e videogame, mercado da música ao vivo no Brasil, além das apresentações do pianista carioca pianista Jonathan Ferr (RJ) e Hermeto Pascoal, que será reconhecido pelo WOMEX Awards.

A participação da Funarte na WOMEX 2024 representa um marco para as políticas de internacionalização das artes brasileiras, um dos eixos da Política Nacional das Artes. “A internacionalização das artes é central na nossa missão primeira: entregar ao povo brasileiro uma política nacional que reflita a especificidade e complexidade das nossas expressões. Artistas e agentes das artes têm rompido fronteiras e construído uma ofensiva sensível que é ativo de democracia, direitos, liberdades e riqueza não só econômica, mas de soberania e afirmação de narrativas diversas. É a primeira vez que um músico brasileiro é homenageado pelo Prêmio ‘Artist Award’ neste importante espaço da música mundial que é a Womex. Hermeto Pascoal e sua obra estão entre essas riquezas que precisam ser celebradas em nossa música brasileira, que é expressão de singularidade e dispositivo de encontro, diálogo e conexão cultural e que, portanto, precisa de políticas que fortaleçam este elo fundamental com o mundo.” afirmou a presidenta Maria Marighella.

No caso da WOMEX 2024, o projeto Funarte Brasil Conexões Internacionais vai conectar produtores e artistas brasileiros aos agentes internacionais, promovendo diálogos interculturais, coproduções, intercâmbios e oportunidades de negócios. A feira, que atrai mais de 2.600 profissionais de 90 países, é um ambiente de destaque para o fortalecimento das redes criativas e comerciais da música e cria uma experiência para curadores, gerentes de editoras, entre outros, para descobrir novos músicos, projetos e refletir sobre oportunidades alternativas de programação.

Com o apoio da Funarte, os agentes brasileiros contarão com suporte para garantir melhor aproveitamento das oportunidades da WOMEX, incluindo quatro encontros de capacitação, sendo um deles ministrado por Christine Semba, Diretora da WOMEX Academy. Além disso, o Brasil terá um estande que oferecerá estrutura, intérpretes e apoio logístico. No total, a delegação brasileira, apoiada pela Funarte e outras instituições, contará com aproximadamente 60 agentes, que participarão de mais de 120 rodadas de negócios com programadores e compradores internacionais.

A iniciativa é realizada em parceria com a Apex-Brasil, o Instituto Guimarães Rosa e a Brasil Música e Artes (BM&A), que, junto à Funarte, somam esforços para ampliar a inserção do Brasil no mercado global.

Destaques brasileiros na WOMEX 2024

A participação brasileira será celebrada com a homenagem a Hermeto Pascoal, que receberá o prestigiado WOMEX Awards. Aos 88 anos, Hermeto será o primeiro brasileiro a receber a premiação em 25 anos de história do prêmio. Integrando a programação oficial de shows da WOMEX, o pianista Jonathan Ferr (RJ) apresentará seu Urban Jazz inspirado no Afrofuturismo.

A programação brasileira inclui ainda a participação em paineis importantes, como o Circuito Amazônico de Festivais, apresentado por Dani Ribas (SP), Karla Martins (AC) e Manoel Rolla (RR). Os oito festivais do circuito colocam a música no centro do debate climático global, pautando temas como biodiversidade e representação de comunidades indígenas, negras, quilombolas, de mulheres, caboclos e ribeirinhos. O músico Vic Hime (RJ) participará de um painel sobre música e videogames e, em outra sessão, André Bourgeois (SP) discutirá o mercado da música ao vivo no Brasil para artistas estrangeiros.

Além de Hermeto Pascoal e Jonathan Ferr, compõem a delegação da Funarte: Marcel Arêde (Amplicriativa), do Pará; Manoel Rolla (Casa Ninja Amazônia), de Roraima; Karla Martins (Circuito Amazônico de Festivais), do Acre; Joana Giron (Giro Planejamento Cultural) e Luciano Matos (El Cabong), da Bahia; Melina Hickson (Fina Produção) e Tadeu Gondim (Atos Produções Artísticas), de Pernambuco; Ana Morena (Festival e Casa Do Sol), do Rio Grande do Norte; Téo Ruiz (FIMS), do Paraná; André Martins (A Quadrilha) e Carolina de Amar (MacacoLab), de Minas Gerais; Sara Loiola (Associação Brasileira dos Festivais Independentes – ABRAFIN); Clemente Magalhães (Corredor 5), Geraldo Magalhães (Brasil Música e Artes – BMA), Tânia Arthur (Sim Produções), Thiago Pellegrino (Pellegrino Live Music), Maíra Maranhão (Rio2C) e Felippe Llerena (Associação Brasileira da Música Independente – ABMI), do Rio de Janeiro; Esther Querat (New Territories), Luan Granello (Lab Fantasma), Manu Tavares (Vitrola Produtora), Silvana Ramalhete (Ramalhete Produções) e Dani Ribas (Sonar Cultural), de São Paulo; Lucas Oliveira (Casa Sumac), do Mato Grosso. Acompanham a delegação a presidenta da Funarte, Maria Marighella, e a diretora de música Eulícia Esteves.

Internacionalização das artes

Com essa estreia histórica, a Funarte reforça seu compromisso com a promoção internacional das artes brasileiras, criando novas conexões e fortalecendo o papel do Brasil como um importante ator no cenário musical global. Ainda no âmbito da internacionalização das artes brasileiras, destacam-se os programas e ações de articulação como o Ibercena, Ibermúsicas e Iberorquestras Juvenis, que fomentam projetos de intercâmbio e cooperação, Bolsa Funarte Conexões Internacionais, para participação de programadores brasileiros no Festival Internacional de Teatro a Mil (Chile) e no Festival Internacional de Artes Vivas (Colômbia), ações de articulação institucional junto a entidades e projetos no exterior, como a presença da Funarte e delegação brasileira no Festival de Avignon (França), na Bienal de Veneza (Itália), na Kinani e Bienal de Dança (Moçambique), a construção de acordos de cooperação na América Latina, na África, e parceria com o programa de desenvolvimento de talentos do Cirque du Soleil na área do circo.