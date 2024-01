Funarte fortalece agenda de internacionalização das artes cênicas no Chile

A Fundação Nacional de Artes (Funarte) marca presença no Festival Internacional Teatro a Mil, em Santiago, no Chile. O festival – maior dedicado às artes cênicas no país – acontece de 3 a 28 de janeiro na capital chilena e tem o propósito central de ampliar o acesso da população a espetáculos nacionais e internacionais.

A missão brasileira – formada pela presidenta da Funarte, Maria Marighella, e o diretor executivo da instituição, Leonardo Lessa – prevê a assinatura de um protocolo de intenções para cooperação entre a Funarte e a Fundação Teatro a Mil. O acordo é um gesto político que celebra os laços que unem Brasil e Chile nas artes cênicas e tem como objetivo ampliar e fortalecer as relações entre comunidades de artistas em prol de uma maior integração cultural, facilitando o diálogo entre artistas, empresas, produtores e programadores através de projetos específicos no setor de artes cênicas brasileiro e chileno. A construção desse acordo contou com o apoio da embaixada do Brasil no Chile e da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Cultura.

A presença da Funarte no Chile é fruto da passagem e dos diálogos realizados pelo Secretário Executivo do MinC, Marcio Tavares, na capital chilena em 2023. Entre os compromissos oficiais, os representantes da Funarte fazem reunião na embaixada brasileira, prestigiam o lançamento do Mercado das Indústrias Criativas e Culturais do Sul (MICSUR), dialogam com a Rede de Festivais de Artes Cênicas no Chile, acompanham a delegação de agentes artísticos brasileiros no Festival Teatro a Mil nas suas ações de internacionalização. Também estão previstas reuniões de intercâmbio de práticas, políticas e mecanismos de gestão com diferentes setores do Ministério das Culturas, das Artes e do Patrimônio chileno, em especial a secretaria executiva de Artes Cênicas e a área de Internacionalização.

A agenda de trabalho da Funarte no Chile dá continuidade às estratégias iniciadas em 2023, junto ao Ministério da Cultura, para a criação, no âmbito da Política Nacional das Artes, de um programa de internacionalização para o setor. O diálogo com a plataforma de internacionalização do Festival Teatro a Mil – Platea 24, apresenta-se como um estratégico espaço de promoção, difusão e parcerias para as artes cênicas da América do Sul, com programadores de todo o mundo. A Funarte apoia ainda, por meio da Bolsa Funarte de Mobilidade Artística 2023, a participação de cinco agentes artísticos brasileiros nas atividades do festival, como rodadas de negócio e encontros com curadores, potencializando intercâmbios e cooperações. Integram a delegação a atriz Renata Carvalho, as e os produtores/programadores/curadores Alaor Rosa, Fábio Pascoal, Paula de Renor e Ariane Cuminale. Além desses agentes, mais de vinte realizadores brasileiros marcam presença nas atividades no intenso janeiro chileno para as artes cênicas.