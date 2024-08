Funarte e Sesc São Paulo realizam Seminário Internacional de Políticas para as Artes

A Fundação Nacional de Artes, o Sesc São Paulo e o Ministério da Cultura promovem o Seminário Internacional de Políticas para as Artes, um encontro dedicado à reflexão, pensamento, participação e diálogo sobre temas relevantes para a criação de políticas públicas de estímulo, promoção e proteção às artes brasileiras, em especial, a Política Nacional das Artes (PNA). O seminário reunirá artistas, pesquisadores e gestores nacionais e internacionais, de 17 a 19 de setembro, no Sesc 14 Bis, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. As inscrições serão anunciadas em breve e poderão ser realizadas gratuitamente pelo site da Funarte.

Estarão presentes mais de 40 convidados, entre intelectuais e agentes artísticos de diferentes regiões do Brasil e também de Moçambique, Portugal e Colômbia. Entre os brasileiros, estão confirmados a encenadora Christiane Jatahy (RJ), a artista e filósofa Denise Ferreira da Silva (RJ), o curador Moacir dos Anjos (PE), a pesquisadora, curadora, artista e arte-educadora Naine Terena (MT), a atriz Renata Carvalho (SP) e a multiartista Uyra Sodoma (PA). Dos convidados internacionais, estarão presentes a gestora e pesquisadora Olga Sorzano (Colômbia), o filósofo e gestor Paulo Pires do Vale (Portugal) e o curador Quito Tembe (Moçambique), dentre outros.

O seminário também inaugura o Programa Funarte de Pesquisa e Reflexão, uma ação que retoma a vocação histórica da Fundação na promoção e estímulo de espaços de debates e produção de pensamento sobre as artes. Como primeira ação do programa, o seminário será também uma etapa importante para o atual processo de elaboração da Política Nacional das Artes (PNA), uma das prioridades da Funarte e do Ministério da Cultura.



A PNA é uma construção inédita, um marco nas políticas públicas que corresponde a uma demanda histórica da sociedade. A partir dessa política, serão criadas diretrizes para ações e programas que ampliem o direito às artes em todo o país, envolvendo entes públicos, instituições artísticas de interesse público e as comunidades, identificando o papel de cada um na destinação articulada de esforços e recursos a partir das necessidades dos territórios.



A programação do seminário será organizada em rodas de conversa, palestras, entrevistas públicas, debates e relatos de experiência. A proposta é colocar em movimento reflexões sobre princípios, valores, diretrizes e ações que possam servir de referência para a construção da PNA.

Seminário Internacional de Políticas para as Artes

Dias 17, 18 e 19 de setembro

Sesc 14 Bis – R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, São Paulo – SP



Mais informações sobre o Seminário:

Fundação Nacional de Artes

Site: gov.br/funarte



Sesc 14 Bis

Funcionamento de terça a sábado, 10h às 21h; domingos e feriados, 10h às 19h

Site: sescsp.org.br/14bis

Grátis