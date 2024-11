Fugitivo por roubo é capturado após publicar foto na praia

Na última quinta-feira (28), agentes da 25ª Delegacia de Polícia (Engenho Novo) realizaram a prisão de Djorkaeff Rocha da Silva, de 22 anos, um foragido da Justiça acusado de roubo de veículos. A captura ocorreu nas areias de Copacabana, no Rio de Janeiro, após o suspeito divulgar sua localização em uma rede social.

Djorkaeff, que estava sob vigilância das autoridades no âmbito da Operação Torniquete — focada em combater roubos de cargas e veículos —, foi surpreendido pela equipe policial que, disfarçadamente, o deteve sem causar alvoroço ou utilizar armas. “A operação foi conduzida com sucesso e discrição, garantindo a segurança dos frequentadores da praia”, destacou o delegado Hilton Alonso.

As investigações apontam que Djorkaeff esteve envolvido no roubo de um BMW ocorrido em agosto no bairro do Rocha. Na ocasião, ele usou as redes sociais para exibir o crime, atitude que se repetiu recentemente quando postou uma foto na famosa praia carioca.

A prisão de Djorkaeff reflete a eficácia das ações policiais na utilização de tecnologias e monitoramento digital para localizar e capturar indivíduos foragidos, contribuindo para a redução da criminalidade na cidade.