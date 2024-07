Fugitivo do Ceará é preso por PMs da ROCAM de Diadema

Nesta segunda-feira 29/07/24, equipe de policiais militares da Força Tática – ROCAM do 24⁰ Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante o patrulhamento na área, após receber denúncia sobre um homem foragido da justiça, imediatamente prosseguiu em diligências, com sucesso na abordagem do acusado pela Rua Hebert de Souza, bairro Jardim Conceição em Diadema.

Realizada a busca pessoal nada de ilícito foi localizado, porém após pesquisa criminal constou, procurado da justiça pelo Estado do Ceará pelo crime de Tráfico de Entorpecentes. Ocorrência apresentada no 3⁰ Distrito Policial de Diadema, onde a autoridade presente ao plantou registrou o Boletim de Ocorrência de Captura de Procurado.