Fuerza Bruta volta ao Brasil com seu mais novo espetáculo “Aven”

Após seis anos, a companhia Fuerza Bruta está de volta ao Brasil. O novo e inédito espetáculo AVEN desembarca pela primeira vez no país. Esta é uma realização Rompecabezas com a Opus Entretenimento, a maior plataforma de entretenimento ao vivo da América Latina.

Em São Paulo, o espetáculo fica até o dia 25 de agosto, no Shopping Parque da Cidade. Em Campinas, as sessões começam no dia 5 de setembro, no Parque Dom Pedro. Já em Barueri, o espetáculo será realizado desde 6 de novembro, no Shopping Tamboré.

AVEN traz em sua essência uma atmosfera de liberdade ao recriar elementos e sensações da natureza. É uma grande celebração, uma viagem que aguça os sentidos, e para isso o espetáculo conta com muita música, dança, números aéreos e atuação em um ambiente festivo, feliz e imersivo.

Após bem-sucedida estreia na Argentina, AVEN seguiu para o México, país onde está atualmente em cartaz. Depois da temporada brasileira, seguirá para a Europa, com première em Londres. O espetáculo se junta a outras produções de sucesso da companhia, que, desde 2003, já visitaram mais de 34 países e 58 cidades ao redor do mundo.

Sobre Fuerza Bruta e o espetáculo AVEN

Em 2003, em Buenos Aires, fomos lançados pelo criador e diretor artístico Diqui James e pelo diretor musical e compositor Gaby Kerpel. Fuerza Bruta rapidamente conquistou o mundo e estamos rodando o globo nos apresentando para mais de seis milhões de espectadores até o momento.

Em 2010, realizamos o sonho de levar o teatro à rua, quando tivemos a honra de realizar o Desfile do Bicentenário, rodeados por dois milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires. Um sonho que voltou a se tornar realidade em 2018, quando fizemos, no Obelisco, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude. Foi a primeira cerimônia de abertura realizada na rua, ao ar livre, em toda a história dos Jogos Olímpicos.

Foram muitos anos de vivências e aprendizados, e todos eles nos levaram a acreditar em uma nova aventura: AVEN, um lugar sem chão. Um espetáculo onde colocamos toda a nossa paixão e experiências, nos desafiando uma vez mais a fazer o que nos move, da nossa maneira, e com uma companhia nova, de atorxs e bailarinxs muito jovens, que nos levam além dos nossos limites, nos desafiam e nos exigem cada vez mais. A palavra AVEN não tem um significado concreto. É abstrata, inventada: uma mistura de aventura e paraíso.

AVEN, um lugar sem chão é um show que busca a felicidade. Buscamos ser livres e recriar elementos e efeitos da natureza. AVEN é imersivo, lúdico e, com um olhar carinhoso, busca relembrar essa beleza que já não nos é comum, mas que nos emociona profundamente.

Afinal, qual é a essência do que nos faz feliz? Aqui buscamos essa essência. Dançar, voar ou flutuar no universo…Recriamos elementos básicos, essenciais, simples, e mergulhamos de cabeça com eles nessa busca. Não inventamos nada novo, apenas inventamos a forma de brincar com esses fenômenos naturais, de uma maneira extremamente selvagem, primitiva e elemental.

E com AVEN descobrimos algumas coisas que nos fazem extremamente felizes: dançar rodeados de borboletas, viajar dentro de uma baleia, voar atravessando uma cachoeira, entrar em um túnel de vento para dançar de ponta cabeça. Uma viagem que ativa os cinco sentidos e te faz questionar a sua própria felicidade, com natureza artificial em movimento e máquinas de ação. Não existe nada mais elementar do que isso, e nada menos sofisticado ou intelectual. AVEN é basicamente humano. Sem gênero, sem idade, barreiras culturais. Sem chão.

E, no final, nos demos conta de que AVEN não é a busca pela felicidade, e sim, o “encontro – nosso e de vocês – com ela”.

SERVIÇO

FUERZA BRUTA – AVEN

SÃO PAULO (capital)

Temporada até 25 de agosto

Shopping Parque da Cidade

(Av. das Nações Unidas, 14401 – Chácara Santo Antônio (Zona Sul), São Paulo – SP, 04794-000)

SESSÕES

Terça-feira: 20h30

Quarta-feira: 21h

Quinta-feira: 21h

Sexta-feira: 20h e 22h30

Sábado: 19h e 22h

Domingo: 17h e 20h

CAPACIDADE

1.000 pessoas

CLASSIFICAÇÃO

A entrada de menores de 12 anos é permitida, acompanhado dos pais e/ou responsável legal. Os mesmos deverão estar no local do evento enquanto o menor estiver presente.

INGRESSOS: a partir de R$85,00 (meia-entrada/lote promocional).

Venda Online: fuerzabruta.uhuu.com

CAMPINAS

Temporada a partir de 5 de setembro

Parque Dom Pedro

(Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP, 13080-000)

SESSÕES

Terça-feira: 20h

Quarta-feira: 20h

Quinta-feira: 18h e 21h

Sexta-feira: 18h e 21h

Sábado: 18h e 21h

Domingo: 17h e 20h

INGRESSOS: a partir de R$80,00 (meia-entrada/lote promocional).

Venda Online: fuerzabruta.uhuu.com

BARUERI

Temporada a partir de 6 de novembro

Shopping Tamboré

(Av. Piracema, 669 – Tamboré, Barueri – SP, 06460-030)

SESSÕES

Terça-feira: 20h30

Quarta-feira: 20h30

Quinta-feira: 21h

Sexta-feira: 19h e 22h

Sábado: 19h e 22h

Domingo: 17h e 20h

INGRESSOS: a partir de R$75,00 (meia-entrada/lote promocional).

Venda Online: fuerzabruta.uhuu.com

