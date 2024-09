Fuerza Bruta inicia temporada no Parque Dom Pedro nesta quinta (26)

Após uma bem-sucedida temporada em São Paulo, a companhia teatral Fuerza Bruta chega pela primeira vez a Campinas. A partir desta quinta-feira, 26, o grupo inicia sua temporada no Parque Dom Pedro com o inédito espetáculo AVEN, um lugar sem chão, oferecendo uma experiência sensorial única e inesquecível para todas as idades. Em São Paulo, o espetáculo foi sucesso de público e crítica, com diversas sessões esgotadas. Os ingressos para Campinas estão disponíveis exclusivamente na plataforma fuerzabruta.uhuu.com. A última vez que a companhia esteve no Brasil foi há seis anos.

“O Parque Dom Pedro traz mais uma novidade para Campinas, o espetáculo internacional Fuerza Bruta AVEN, que proporciona uma experiência memorável, diferente de tudo o que já vimos na região”, afirma Taís Tavares, gerente de marketing do Parque Dom Pedro, administrado pela ALLOS – a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras da América Latina.

Realizado pela Rompecabezas com a Opus Entretenimento, a maior plataforma de entretenimento ao vivo da América Latina, AVEN vem encantando a todos com sua atmosfera de liberdade. Com muita música, dança, números aéreos e atuação, o espetáculo oferece uma viagem sensorial imersiva e festiva.

Descrito como “o show mais feliz do mundo”, AVEN tem atraído uma plateia diversificada, composta por pessoas das mais diversas faixas etárias, todas ávidas para vivenciar o show inédito. Com uma mistura de diversas técnicas de som, luz, laser, água e uma interação vibrante entre os artistas e a plateia, AVEN é mais do que um show, é puro encantamento.

O Fuerza Bruta é conhecido por suas performances dinâmicas, que transcendem as convenções tradicionais do teatro, com cenas que desafiam até a gravidade. AVEN continua a evidenciar a companhia teatral como uma das mais inovadoras do mundo.

O espetáculo traz em sua essência uma atmosfera mágica e emocionante, com danças rodeadas de borboletas, viagens dentro de uma baleia, voos atravessando uma cachoeira, túneis de vento com danças de ponta-cabeça. Uma viagem que ativa os cinco sentidos.

Aven estreou com grande sucesso na Argentina, passou pelo México e seguiu para a Europa, onde apresentou temporada em Londres. Este espetáculo se junta a outras produções renomadas da companhia que, desde 2003, já encantaram públicos em mais de 34 países e 58 cidades ao redor do mundo.

Serviço – Fuerza Bruta

Data: a partir de 26 de setembro

Local: Estacionamento VIP Águas (Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, Campinas – SP)

Capacidade: 1.000 pessoas por sessão

Duração: 65 minutos

Ingressos: pelo site, a partir de R$ 80,00 + taxas (meia-entrada/lote promocional)*

Sessões :

Terça-feira, 20h

Quinta-feira, 21h

Sexta-feira, 21h

Sábado, 18h e 21h

Domingo, 17h

Classificação: A entrada de menores de 18 anos é permitida somente acompanhados pelos pais e/ou responsável legal, que deverão permanecer no local enquanto o menor estiver presente.