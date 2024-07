Fuerza Bruta: ingressos praticamente esgotados na 1ª semana em São Paulo

Após seis anos de espera, a renomada companhia teatral Fuerza Bruta está de volta ao Brasil, trazendo seu novo e inédito espetáculo AVEN. A temporada em São Paulo começa no próximo dia 24 de julho, no Shopping Parque da Cidade, prometendo uma experiência única e inesquecível ao público.

Faltando 14 dias para a estreia oficial do espetáculo, as sessões da primeira semana (24, 25, 27 e 28/07) estão com ingressos praticamente esgotados. Devido ao sucesso de vendas, novas datas e sessões serão abertas para atender à demanda do público.

Confira todas as datas e pontos de vendas autorizados, no site oficial fuerzabruta.uhuu.com.

Após a temporada na capital paulista, o espetáculo entra em cartaz, no dia 5 de setembro, no Parque Dom Pedro, em Campinas, e a partir de 6 de novembro, no Shopping Tamboré, em Barueri.

Fuerza Bruta é conhecida por suas performances dinâmicas e imersivas, que transcendem as convenções tradicionais do teatro. AVEN é um espetáculo inovador, com uma mistura impressionante de música, dança e acrobacias, que desafiam a gravidade, levando os espectadores a uma jornada sensorial única.

AVEN, que estreou com grande sucesso na Argentina e passou pelo México e segue para a Europa, já em cartaz em Londres. Este espetáculo se junta a outras produções renomadas da companhia, que, desde 2003, já encantaram públicos em mais de 34 países e 58 cidades ao redor do mundo.