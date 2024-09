Fuerza Bruta estreia em Campinas com ingressos esgotados

A renomada companhia teatral Fuerza Bruta estreou, na noite de ontem (26/09), o imersivo e multissensorial espetáculo AVEN, no Parque Dom Pedro, em Campinas. Após longa e bem-sucedida temporada em São Paulo, o retorno triunfal do grupo argentino ao Brasil, agora promete uma experiência única também ao público no interior do estado.

Pessoas de diversas idades, de Campinas e cidades vizinhas, prestigiaram a première e saíram impressionadas com o que é considerado “o show mais feliz do mundo”. A interação direta entre plateia, atores e bailarinos, criou uma atmosfera brilhante de liberdade e momentos de pura magia.

Conhecido por suas performances dinâmicas, o Fuerza Bruta é famoso por suas ações que transcendem as barreiras do teatro convencional e AVEN é a grande prova disso.

O espetáculo é inovador e apresenta a perfeita combinação de música, dança e acrobacias que desafiam a gravidade. A vibrante interação entre os artistas e o público promove uma viagem sensorial única ao serem convidados para uma intensa volta ao mundo, enfrentar um túnel de vento, dançar rodeados por grandes borboletas, além de viajar dentro de uma enorme baleia e atravessar voando uma cachoeira por cima de todos. Todos os números utilizam uma variedade de técnicas de som, luz, laser e água, criando uma experiência inesquecível.

Esta é a primeira vez que o Fuerza Bruta se apresenta em Campinas em 21 anos de carreira. A produção é realizada pela Rompecabezas, em parceria com a Opus Entretenimento, a maior plataforma de entretenimento ao vivo da América Latina.

Confira todas as datas, horários e pontos de vendas autorizados, no site oficial fuerzabruta.uhuu.com. Mais informações no serviço abaixo.

AVEN estreou com grande sucesso na Argentina, passou pelo México e seguiu para a Europa, onde apresentou temporada em Londres e Istambul, na Turquia. Este espetáculo se junta a outras produções renomadas da companhia que, desde 2003, já encantaram públicos em mais de 34 países e 58 cidades ao redor do mundo.

Após a temporada em Campinas, o espetáculo será realizado, a partir de 6 de novembro, no Shopping Tamboré, em Barueri.

Aviso importante: A uhuu não recomenda e não se responsabiliza por compras em plataformas de venda de ingressos não autorizadas pelos organizadores do evento. Ingressos anunciados em outros sites podem ser falsos e fraudulentos, não garantindo o acesso ao evento.

Sobre Fuerza Bruta e o espetáculo AVEN

Em 2003, em Buenos Aires, fomos lançados pelo criador e diretor artístico Diqui James e pelo diretor musical e compositor Gaby Kerpel. Fuerza Bruta rapidamente conquistou o mundo e estamos rodando o globo nos apresentando para mais de seis milhões de espectadores até o momento.

Em 2010, realizamos o sonho de levar o teatro à rua, quando tivemos a honra de realizar o Desfile do Bicentenário, rodeados por dois milhões de pessoas nas ruas de Buenos Aires. Um sonho que voltou a se tornar realidade em 2018, quando fizemos, no Obelisco, a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos da Juventude. Foi a primeira cerimônia de abertura realizada na rua, ao ar livre, em toda a história dos Jogos Olímpicos.

Foram muitos anos de vivências e aprendizados, e todos eles nos levaram a acreditar em uma nova aventura: AVEN, um lugar sem chão, é um show que busca a felicidade. Um espetáculo onde colocamos toda a nossa paixão e experiências, nos desafiando uma vez mais a fazer o que nos move, da nossa maneira, e com uma companhia nova, de atorxs e bailarinxs muito jovens, que nos levam além dos nossos limites, nos desafiam e nos exigem cada vez mais. A palavra AVEN não tem um significado concreto. É abstrata, inventada: uma mistura de aventura e paraíso.

Buscamos ser livres e recriar elementos e efeitos da natureza. AVEN é imersivo, lúdico e, com um olhar carinhoso, busca relembrar essa beleza que já não nos é comum, mas que nos emociona profundamente.

Afinal, qual é a essência do que nos faz feliz? Aqui buscamos essa essência. Dançar, voar ou flutuar no universo…Recriamos elementos básicos, essenciais, simples, e mergulhamos de cabeça com eles nessa busca. Não inventamos nada novo, apenas inventamos a forma de brincar com esses fenômenos naturais, de uma maneira extremamente selvagem, primitiva e elemental.

E com AVEN descobrimos algumas coisas que nos fazem extremamente felizes: dançar rodeados de borboletas, viajar dentro de uma baleia, voar atravessando uma cachoeira, entrar em um túnel de vento para dançar de ponta cabeça. Uma viagem que ativa os cinco sentidos e te faz questionar a sua própria felicidade, com natureza artificial em movimento e máquinas de ação. Não existe nada mais elementar do que isso, e nada menos sofisticado ou intelectual. AVEN é basicamente humano. Sem gênero, sem idade, barreiras culturais. Sem chão.

E, no final, nos demos conta de que AVEN não é a busca pela felicidade, e sim, o “encontro – nosso e de vocês – com ela”.

Links relacionados:

https://www.instagram.com/fuerzabrutaok

https://www.instagram.com/opusentretenimento

SERVIÇO CAMPINAS

Temporada a partir de 26 de setembro

Local: Parque Dom Pedro

Endereço: Av. Guilherme Campos, 500 – Jardim Santa Genebra, 13080-000

CAPACIDADE: 800 pessoas

CLASSIFICAÇÃO: A entrada de menores de 12 anos é permitida, acompanhado dos pais e/ou responsável legal. Os mesmos deverão estar no local do evento enquanto o menor estiver presente.

Duração: 65 minutos.

SESSÕES:

Terça-feira, 20h

Quinta, 21h

Sexta, 21h

Sábado, 18h e 21h

Domingo, 17h

INGRESSOS: a partir de R$80,00 + taxas (meia-entrada)

Venda Online: fuerzabruta.uhuu.com

Descontos:

50% para idosos com idade igual ou superior a 60 anos: Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) – obrigatória apresentação de identidade ou documento oficial com foto que comprove a sua condição;

50% Estudantes: Os estudantes terão direito ao benefício da meia-entrada mediante a apresentação da CIE no momento da aquisição do ingresso e na portaria ou na entrada do local de realização do evento. A CIE deverá ser expedida por: I – Associação Nacional de Pós-Graduandos – ANPG; II – União Nacional dos Estudantes – UNE; III – União Brasileira dos Estudantes Secundaristas – Ubes; IV – Entidades estaduais e municipais; V – Diretórios Centrais dos Estudantes – DCE; e VI – Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior. www.documentodoestudante.com.br.

Os elementos indispensáveis da CIE são: I – nome completo e data de nascimento do estudante; II – foto recente do estudante; III – nome da instituição de ensino na qual o estudante esteja matriculado; IV – grau de escolaridade; e V – data de validade até o dia 31 de março do ano subsequente ao de sua expedição.

Obs.: Para os estudantes que solicitaram a CIE pelo site documentodoestudante.com.br e ainda aguardam o recebimento da carteira, será aceito o Documento Provisório, que possui validade de 30 dias. O mesmo deve ser apresentado juntamente a um documento de identidade oficial com foto.

50% para crianças e jovens de 24 meses a 15 anos de idade: Benefício concedido pelo Teatro, mediante apresentação de documento de identidade oficial com foto.

50% para pessoas com deficiência e acompanhante quando necessário: Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação do cartão de Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social da Pessoa com Deficiência, documento emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS que ateste a aposentadoria de acordo com os critérios estabelecidos na Lei Complementar nº 142, de 8 de maio de 2013 e via laudo médico ou documento oficial com foto que conste a numeração do CID.

50% Professores da rede pública estadual e das redes municipais de ensino: carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto, conforme a Lei Estadual nº 14.729/12.

50% Diretores, coordenadores pedagógicos, supervisores e titulares de cargos do quadro de apoio das escolas das redes estadual e municipais: Conforme a Lei Estadual nº 15.298/14, mediante apresentação de carteira funcional emitida pela Secretaria da Educação de São Paulo ou holerite acompanhado de documento oficial com foto.

50% jovens pertencentes a famílias de baixa renda, com idades de 15 a 29 anos

Conforme a Lei Geral da Meia-Entrada (Decreto nº 8.537/15, que regulamenta a Lei 12.933/13), mediante apresentação da Carteira de Identidade Jovem que será emitida pela Secretaria Nacional de Juventude a partir de 31 de março de 2016, acompanhada de documento de identidade oficial com foto.

O benefício de meia-entrada é assegurado para 40% do total de ingressos disponíveis para cada evento, conforme o Decreto nº 8.537/15.

Outros Descontos:

40% de desconto Ingresso Solidário: Mediante doação de 1kg de alimento e/ou 1kg de ração para cachorros ou gatos (insumos não perecíveis somente) no dia do evento.

Atenção:

• Os descontos não são cumulativos, devendo o beneficiário optar pelo desconto de sua preferência, mediante a apresentação de documentos que comprovem o direito.

• Os documentos para validação de descontos deverão ser apresentados no ato da compra e no dia da sessão adquirida, na portaria do evento. Nas compras feitas através da internet, a apresentação do(s) documento(s) de comprovação será exigida no acesso ao evento.

• Caso os documentos necessários não sejam apresentados ou não comprovem a condição do beneficiário no acesso ao evento, será exigido o pagamento da diferença de valor dos mesmos.

Objetos proibidos: cigarro eletrônico; câmeras fotográficas ou filmadoras profissionais, Go-Pro (ou similares); cartazes de qualquer tipo; bandeiras e faixas com mastro; guarda-chuvas; bebidas alcoólicas; materiais ou objetos que possam causar ferimentos; armas de fogo ou branca de qualquer espécie; fogos de artifício; copos de vidro ou qualquer outro tipo de embalagem; papel em rolo, jornais e revistas; capacetes de motos ou similares; correntes, cinturões e pingentes; roupas ou acessórios com partes pontiagudas que podem machucar; drogas ilegais, substâncias tóxicas, medicamentos sem receita médica ou produtos compartilhados com outras pessoas por motivos médicos (*quem precisar levar os medicamentos, deve apresentar receita médica em seu nome); desodorante, cosmético ou perfume em recipientes com volume superior a 90 ml; materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndios; lasers, walkie-talkie e drones; pistolas de água, cadeiras, panfletos e adesivos; utensílios de armazenagem; cadeiras ou bancos; bastão para tirar foto; buzinas de ar; mochilas ou bolsas maiores do que 20x30cm; outros objetos que possam causar riscos, dano ou importunação, sujeitos ao critério da produção, segurança e policiamento no local.