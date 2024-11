‘Fuck you, Elon Musk’, diz Janja

Recentemente, a primeira-dama do Brasil, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, expressou-se de maneira contundente em relação a Elon Musk, proprietário da plataforma X (anteriormente Twitter). Durante o evento Cria G20, parte do G20 Social organizado pelo governo brasileiro, Janja abordou temas como o combate à desinformação e a necessidade de regulamentação das plataformas digitais.

Durante seu discurso no Cria G20, Janja foi interrompida por uma interferência e, em tom descontraído, sugeriu que Elon Musk estaria por trás disso. Demonstrando coragem e sem temor, ela afirmou: “Eu não tenho medo de você. Inclusive, fuck you, Elon Musk”. Esta declaração veio à tona no contexto em que Musk estaria assumindo um cargo no governo do então presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. A fala audaciosa rendeu aplausos do público presente.

A primeira-dama tem um histórico de enfrentamento com a plataforma X. No final do ano anterior, sua conta foi hackeada e utilizada para publicar ofensas contra ela e outros membros importantes do governo brasileiro. A situação levou o Palácio do Planalto a acionar tanto a plataforma quanto a Polícia Federal. Janja possui uma significativa presença online com 1,2 milhão de seguidores no X e destacou que os ataques recebidos eram machistas e criminosos.

A postura de Janja frente a figuras influentes como Elon Musk ressalta sua determinação em combater a desinformação e promover um ambiente digital mais seguro e respeitoso. A primeira-dama se posiciona firmemente contra práticas que ameaçam a democracia e os direitos das mulheres, reforçando seu compromisso com a justiça social. Este episódio reflete a importância de discutir regulamentações adequadas para as plataformas digitais no cenário global atual.