FUABC participa de lançamento do Outubro Rosa estadual

Gerenciados pela Fundação do ABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo, os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Praia Grande e de Sorocaba estiveram entre as unidades convidadas para o lançamento da campanha estadual pelo Outubro Rosa. O evento na manhã de hoje (09/10) ocorreu no Hospital da Mulher, com presença de diversas autoridades, incluindo o governador Tarcísio de Freitas, e foi transmitido ao vivo pelo YouTube para toda a rede de saúde.

As unidades da FUABC foram convidadas a acompanhar o evento de forma remota, com o objetivo de engajar e mobilizar os profissionais de saúde na conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama. Entre os destaques do discurso do governador, ele ressaltou os investimentos em oncologia no Estado de São Paulo:

“Desde que chegamos, temos investido muito na questão da oncologia. Foi a primeira coisa que a secretaria de Saúde fez. Precisávamos ampliar a nossa capacidade de tratar as pessoas, abrir leitos, investir nisso. Então, foi feito aí um aumento de cobertura grande, um aumento de leitos, um investimento pesado, para que pudéssemos realmente diminuir as filas para o tratamento oncológico, colocar isso dentro dos prazos”.

O governador também destacou a importância da mobilização no Outubro Rosa, mencionando a ampliação da frota de carretas de mamografia, que já estão percorrendo diversas regiões do Estado. “Conseguimos aumentar em 33% a quantidade de exames realizados nas carretas. Estamos fazendo 50 mil exames por ano nas carretas e ano que vem faremos mais, pois serão duas carretas a mais à disposição aqui no Estado de São Paulo. E isso se soma, claro, às quase 800 mil mamografias que já foram feitas, e dezenas de milhares de cirurgias oncológicas”, enfatizou.

REFERÊNCIA EM PRAIA GRANDE

O AME Praia Grande, referência no Litoral Sul para a linha de cuidados de saúde da mulher, está ampliando sua oferta de mamografias durante o Outubro Rosa. De acordo com o diretor-geral Cássio Lopes, a unidade “está preparada para realizar até 360 mamografias por mês e abriu agenda para mais 65 exames neste mês de outubro, além de ultrassonografias, consultas com mastologistas e biópsias de mama, reforçando nosso compromisso com o diagnóstico precoce”.

Nos últimos 6 meses, o AME-PG encaminhou 53 pacientes para a Rede Hebe Camargo, garantindo continuidade no tratamento. “Essas ações não se limitam ao mês de outubro. Trabalhamos durante todo o ano para garantir que as mulheres tenham acesso aos cuidados necessários para a prevenção e o tratamento do câncer de mama”, finaliza Lopes.

DESTAQUE EM SOROCABA

O AME Sorocaba trabalha constantemente para garantir que o público feminino tenha acesso ágil e eficaz aos cuidados necessários para a prevenção e tratamento do câncer. Por meio de uma parceria sólida com todos os programas destinados à agilidade no diagnóstico e no tratamento, a unidade assegura que as pacientes recebam atenção integral e de qualidade, promovendo o bem-estar e a saúde da mulher de forma rápida e eficiente. Dessa forma, a unidade reafirma seu compromisso com a saúde feminina, oferecendo suporte em todas as fases do cuidado.

“Foi uma grande honra participar do lançamento da campanha estadual, que reforça um tema tão importante e que precisa ser amplamente divulgado. Sabemos que as chances de cura do câncer de mama podem superar 95% em casos de diagnóstico precoce. Portanto, temos que trabalhar permanentemente as campanhas de orientação e conscientização, para que as mulheres mantenham os cuidados com a saúde em dia a partir de consultas, exames e do acompanhamento anual de rotina”, acrescenta Ana Laura Marcondes do Nascimento, gerente administrativa do AME Sorocaba.

A unidade oferta mensalmente 650 mamografias e, neste Outubro Rosa, serão 700. Além desses exames, o AME Sorocaba também realiza ultrassonografias, biópsias guiadas por USG e biópsias em centro cirúrgico para apoio ao diagnóstico. No primeiro semestre de 2024 foram encaminhadas 129 pacientes para a Rede Hebe Camargo, atendidas pelas especialidades de Ginecologia e Mastologia do AME.

MULHERES DE PEITO

O programa estadual “Mulheres de Peito” facilita o acesso de mulheres entre 50 e 69 anos ao exame de mamografia e está disponível nas mais diversas localidades do Estado de São Paulo. O telefone para agendamento é o 0800 779 0000. A iniciativa tem como objetivo a conscientização sobre a importância da realização do exame, assim como facilitar o acesso e o agendamento, com dispensa do pedido médico e garantia do tratamento logo após uma eventual confirmação do diagnóstico.