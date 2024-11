FUABC lança 4ª edição de concurso de boas práticas em Saúde

A Fundação do ABC lança neste ano a quarta edição do concurso “Feito pela Gente”. Trata-se de um programa interno que busca dar visibilidade às inovações e boas práticas implementadas na Mantenedora, no Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC, nos hospitais e em todas as demais unidades gerenciadas. Ao todo são 31 trabalhos inscritos na edição 2024. A partir do concurso anual, a iniciativa facilita o acesso e a troca de informações entre todos os serviços da FUABC, hoje localizados em diferentes regiões do Estado – desde a Região Metropolitana até o Interior do Estado e a Baixada Santista.

O objetivo principal é a valorização das ações inovadoras, cases de sucesso, boas práticas e das iniciativas pioneiras de cada unidade da FUABC que fazem a diferença no dia a dia de trabalho, além do compartilhamento com o grupo de gestão da entidade. Podem ser inscritas ações com impacto direto na assistência, mas também são relevantes os projetos ligados ao quadro de colaboradores, sustentabilidade, responsabilidade social, capacitação profissional, orientação da população para a prevenção de doenças e promoção da saúde, entre outros temas. O importante é que a iniciativa esteja em desenvolvimento na unidade da Fundação do ABC, trazendo resultados positivos.

A ideia é compatível com a grandeza histórica da FUABC e suas inúmeras ramificações regionais em todo o Estado de São Paulo. Hoje, são mais de 29 mil colaboradores diretos que, diariamente, produzem, fortalecem e inovam conhecimentos. Muitas iniciativas positivas desenvolvidas pelas equipes das unidades gerenciadas são certificadas e reconhecidas, nacional e até internacionalmente, em diversas áreas ligadas à assistência e promoção à Saúde, inclusive no campo de ensino e pesquisa. O concurso, portanto, funciona como vitrine principal dessas boas práticas, ao estimular o compartilhamento de projetos exitosos entre todos os serviços.

Cada unidade da FUABC, o Centro Universitário FMABC e a própria Mantenedora puderam encaminhar suas ações até 25 de outubro em formato de artigo. Uma comissão composta por membros do Conselho de Curadores da Fundação do ABC estará responsável por analisar os três melhores trabalhos inscritos. Ao final do concurso, todos os 31 artigos inscritos integrarão uma revista oficial da FUABC, que reunirá as melhores práticas do Programa Feito Pela Gente em 2024. O anúncio dos vencedores ocorrerá durante reunião em 19 de dezembro.

Na edição de 2023, o primeiro colocado foi o trabalho desenvolvido pela Diretoria de Projetos da Fundação do ABC – “Programa Corporativo de Qualidade e Melhoria Contínua da FUABC”. O segundo lugar ficou com o “Projeto Hospital Digital”, do Complexo de Saúde de São Bernardo do Campo, seguido do Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHM-SA), com “Construção Participativa e Ascendente da Cultura Hospitalar de Segurança do Paciente e da Cultura Justa”.