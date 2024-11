FUABC inicia programa de capacitação para o Comitê Participativo de Qualidade FUABC

A Diretoria Executiva de Projetos e Qualidade da Fundação do ABC organizou, dia 30 de outubro, o primeiro encontro de capacitação do Comitê Participativo de Qualidade da FUABC. O grupo, formado por cerca de 50 representantes da Mantenedora, Unidade de Apoio Administrativo, unidades gerenciadas e Centro Universitário FMABC, passará por diversos treinamentos sobre processos de melhoria contínua em gestão da qualidade, com escopo voltado ao crescimento e desenvolvimento profissional. A iniciativa também irá viabilizar auditorias para o alcance de objetivos estratégicos relacionados à certificação interna e/ou externa de sistemas da qualidade e segurança do paciente das unidades de saúde. O encontro foi organizado na sala de videoconferência do Centro Universitário FMABC, em Santo André.

O projeto educacional foi viabilizado após parceria firmada com a Auguri Soluções em Saúde Coletiva, empresa especialista em desenvolvimento organizacional, que ficará responsável pela capacitação em 8 encontros. Os próximos serão realizados em novembro e dezembro e o restante em 2025. Ao fim do programa, todos os participantes serão certificados e estarão aptos para desenvolver as estratégias em suas unidades. Entre os temas abordados ao longo do projeto estão auditorias internas e externas; manual da ONA (Organização Nacional de Acreditação); segurança do paciente e gestão de riscos; políticas obrigatórias; matriciamento, governança clínica e corporativa, entre outros temas.

“O objetivo da Mantenedora é, por meio da qualificação das nossas equipes, garantir mais qualidade, eficiência e segurança para todos os nossos pacientes. É o foco desta parceria educacional. Esperamos que essa equipe qualificada possa aplicar nas suas unidades uma auditoria interna de qualidade, que atenda a critérios e processos que serão trabalhados nessas oficinas”, disse a gerente corporativa de Projetos e Qualidade da FUABC, Gleice Girotto.

Consultor e instrutor da Auguri Soluções em Saúde Coletiva, Keltom Roberto Reis conduziu os trabalhos na primeira oficina, que teve duração de seis horas, com o tema “Conceitos básicos de liderança, gestão e ferramentas”. “Estamos iniciando um processo educacional que vai atender a um grande número de pessoas. Esse comitê tem potencial e alto poder de transformação. É um investimento que certamente vai chegar até o paciente, que usa os hospitais, ambulatórios e unidades da atenção primária em saúde gerenciados pela entidade. É uma preocupação que faz parte do DNA da assistência, ensino e pesquisa da Fundação do ABC, dada sua grandiosidade e o que representa para o Estado de São Paulo”, disse o consultor.

Os próximos encontros de capacitação no projeto educacional com as equipes de Qualidade serão promovidos nos dias 19 de novembro e 5 de dezembro.