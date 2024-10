FUABC apresenta Lucy Montoro de Diadema para equipe de Angiologia e Cirurgia Vascular da FMABC

A Fundação do ABC e a disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular do Centro Universitário FMABC organizaram na noite desta quinta-feira, 30 de outubro, um encontro para apresentação dos serviços prestados pelo Centro de Reabilitação Lucy Montoro de Diadema, gerenciado pela FUABC em parceria com o Governo do Estado de São Paulo. A palestra foi ministrada pela fisiatra e coordenadora médica da unidade, Dra. Marcella Coppini, no anfiteatro do Instituto Ideia Fértil, no campus universitário em Santo André.

O encontro foi organizado pelo professor titular da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular da FMABC, Dr. João Antonio Correa, e pelo professor da cadeira, Dr. Rafael Fürst. Dirigida aos docentes, médicos e residentes da FMABC, a aula trouxe aspectos importantes sobre o perfil assistencial da unidade, a regulação e encaminhamento de pacientes, inovadoras terapias robóticas, perfil epidemiológico, critérios de elegibilidade para utilização do serviço, entre outros temas.

Um dos pontos mais explorados e debatidos no encontro foram os desafios da protetização e as diversas formas de amputação de membros. A depender da forma como é feito o procedimento de amputação de membros pelo cirurgião vascular, é possível comprometer a reabilitação e a adaptação do paciente com a prótese, além de impactar severamente na qualidade de vida dos reabilitados. “Foi um encontro maravilhoso e enriquecedor. Apresentamos a estrutura da unidade, trocamos experiências e tiramos muitas dúvidas sobre os tipos de amputação que tornam mais difícil a protetização de pacientes que dependem da reabilitação. Foi fundamental falarmos sobre a nossa experiência à frente do Lucy Montoro, pois o nosso objetivo é sempre aperfeiçoar conhecimentos técnicos e prestar a melhor assistência aos nossos pacientes”, explicou a Dra. Marcella Coppini.

Por sua vez, Dr. João Antonio Correa ressaltou a importância do evento para o aprimoramento da assistência na região. “Esse encontro foi muito interessante para a área de Cirurgia Vascular, porque normalmente os serviços nesta especialidade não têm uma referência para os pacientes que são operados, em especial aqueles que são amputados no Sistema Único de Saúde (SUS). Nossa disciplina cuida dos três grandes serviços de vascular aqui da região do ABC Paulista, que estão no Hospital de Clínicas de São Bernardo (HC-SBC), no Hospital Estadual Mário Covas (HEMC) e no Centro Hospitalar Municipal de Santo André (CHMSA). Temos um volume muito grande de pacientes operados que necessitam de órteses, próteses e de um serviço de reabilitação especializado, como é o caso da Rede Lucy Montoro”, informou.

Para o professor titular da FMABC, ter o Lucy de Diadema como referência representa um avanço muito grande para os trabalhos da disciplina e, principalmente, para a reabilitação completa dos pacientes. “Foi muito importante essa reunião. É um primeiro passo para essa aproximação tão necessária. Nós passamos a conhecer melhor o passo a passo para inserir os pacientes no sistema de regulação estadual, para que cheguem mais rapidamente ao Lucy Montoro de Diadema, onde poderão ser atendidos por uma equipe de reabilitação especializada e também receber as próteses e as órteses conforme a necessidade de cada um, facilitando e melhorando esse processo de reabilitação”, acrescentou Correa.

O encontro na FMABC contou com cerca de 30 participantes. Além de médicos residentes e assistentes da disciplina de Angiologia e Cirurgia Vascular, estiveram presentes docentes da cadeira e profissionais ligados às unidades gerenciadas pela Fundação do ABC, entre as quais o HEMC, HC-SBC e o CHMSA.