FSS de Mauá inicia a montagem dos kits com alimentos que foram arrecadados na 37ª Festa Junina

Na sede da Secretaria Municipal de Segurança Alimentar (SSA) foi iniciada na tarde desta terça-feira, a triagem final e a montagem dos kits de alimentos, com os donativos recebidos durante as nove noites da 37ª Festa Junina de Mauá. Quem coordena os trabalhos é o Fundo Social de Solidariedade (FSS), com o apoio da equipe da SSA, e tudo será encaminhado às famílias em situação de vulnerabilidade, que são atendidas e recebem acompanhamento dos programas do FSS e SSA.

Um grande sucesso de público, o mais tradicional festejo junino do Grande ABC levou 150 mil pessoas ao Paço Municipal de Mauá, nos três finais de semana. Promovendo muita diversão com o objetivo de entreter as pessoas e também ajudar o próximo.

A presidente do FSS, Fernanda Oliveira, celebra o resultado positivo. “Superamos as expectativas e projeções de arrecadação, e também, a quantidade recebida no ano passado. Até mesmo porque, a entrada não estava condicionada ao alimento, apenas pedíamos que aqueles que comparecessem, fossem solidários e notamos que as pessoas estão percebendo isso. Estamos contribuindo para plantar essa semente nas pessoas, de ajudar o próximo. Agradecemos a todos que contribuíram para que os dias de quem tanto precisa de um alimento, sejam melhores”, afirmou.

A 37ª Festa Junina de Mauá contou com a apresentação de dezenas de talentos locais e a apresentação de grandes nomes da música nacional, Naiara Azevedo, Tierry, Xandy de Pilares, Maneva, Sidney Magal, Barões da Pisadinha, Titãs, Mumuzinho e Edson & Hudson. Além do palco, o local contou com parque de diversões, barracas de comidas típicas e bebidas, e tenda para fotos.