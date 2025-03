Fruit Attraction São Paulo será realizada a partir de amanhã (25)

A Prefeitura, por meio do programa Sampa+Rural e do colegiado Observatório da Gastronomia, irá participar da Fruit Attraction São Paulo a partir de amanhã (25) e até quinta-feira (27). O evento, que é reconhecido por ser uma das maiores feiras de vegetais e frutas no mundo, reúne expositores e visitantes para conectar o setor de produção e consumo de alimentos, sendo uma oportunidade para capacitação, networking e troca de experiências.



“É motivo de muita felicidade participar, pelo segundo ano consecutivo, deste evento que é um dos maiores do mundo no setor de frutas e vegetais. Por meio do Sampa+Rural e Observatório da Gastronomia, nós, da Prefeitura de São Paulo, vamos compartilhar, durante os três dias de feira, um pouco do que realizamos para fortalecer a geração de renda nestes setores, além de visibilizar iniciativas tão inspiradoras com os nossos produtores rurais”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Rodrigo Goulart.



O Observatório da Gastronomia, com o apoio da Ade Sampa, terá um estande que será responsável pela programação do espaço ‘Cooking Show’, que irá contar com chefs de cozinha e bartenders responsáveis por explorar os diversos sabores que marcam e constituem a gastronomia paulistana. Os insumos utilizados em cada aula serão concedidos por agricultores expositores do programa Sampa+Rural, que também participarão do estande comercializando produtos artesanais durante os três dias de evento.

Capital da gastronomia

A Fruit Attraction reunirá produtores e especialistas do mundo todo, e São Paulo, com sua diversidade culinária, assume o protagonismo com uma programação especial que destaca seu papel como referência global. O Cooking Show levará os participantes a uma verdadeira viagem gastronômica, abordando temas como sustentabilidade, inclusão social e a fusão entre tradições locais e influências globais.



O evento destaca também a riqueza das frutas e hortaliças brasileiras em apresentações interativas com chefs renomados, mixologistas (profissional que misturar ingredientes, transformando-os em coquetéis) e baristas. Durante três dias o público poderá explorar novas formas de valorizar produtos frescos em aulas e demonstrações que unem tradição, inovação e sustentabilidade.



A feira acontecerá nos dias 25, 26 e 27 de março, na São Paulo Expo. Os ingressos podem ser adquiridos gratuitamente no site oficial clicando aqui.



Confira a programação completa do Cooking Show by Observatório da Gastronomia:



25/03 – Do Nosso Quintal ao Mundo

Exploração da gastronomia paulistana com ingredientes locais, tradições e terroir.

10h | Chefs Gil Gondim e Danilo Rolim (Casa Gil Gondim Gastronomia)

Conservas do Meu Brasil

Idealizadores do projeto de qualificação inclusiva Marco Zero, em parceria com a Prefeitura de São Paulo. Elaboração de geleias de frutas nativas baseadas nos livros “Conservas do Meu Brasil”.



Brunch da Roça: Sabores da Terra

Representante do coletivo premiado no Prêmio Gastronomia Social Paulistana 2024 (2º lugar – Direito Humano à Alimentação). Pratos com ingredientes de produtoras da Zona Leste.



Sangria Tropical: Releitura Brasileira

Campeão Internacional e “Bartender do Ano” pela revista Prazeres da Mesa.

Sangria com frutas tropicais como cambuci, melão e laranja.

Instagram: @marceloserranooficial

26/03 – Gastronomia que Transforma

Destaque para projetos da Gastronomia Social, voltados à educação inclusiva e geração de renda.

10h | Chefs Adolfo Mendonça e Sandro Pessoa (Uni_Diversidade da Quebrada e Restaurante Kariri – CTN)

Despertar com Propósito: Café e Inclusão

A Uni_Diversidade da Quebrada foi 1º lugar no Prêmio Gastronomia Social Paulistana 2024 (Empreendedorismo e Geração de Renda). CTN é referência da cultura nordestina na cidade. Degustação de cafés, pães artesanais e frutas agroecológicas.



O Sabor da Transformação

Chef Aprendiz – 1º lugar no Prêmio Gastronomia Social Paulistana 2024 (Educação e Inclusão Profissional). Recanto Magini, através da Rota do Cambuci – 4º. lugar no Prêmio Gastronomia Social Paulistana 2024 (Empreendedorismo e Geração de Renda). Uso sustentável de ingredientes nativos na culinária e releitura do arroz doce.



Café & Frutas: Combinações Surpreendentes

Projeto social premiado no Prêmio Gastronomia Social Paulistana 2024 (2º lugar – Educação e Inclusão Profissional). Demonstração e drinks com café e frutas.

27/03 – São Paulo, o Mundo à Mesa

A cidade como epicentro gastronômico global, com influências diversas.

10h | Chef Ricardo Magalhães (Instituto Voo)

Celebrando: O que há de melhor no mundo

Criador do icônico Bolo Monumental do Aniversário de São Paulo (Mercadão). Demonstração de um bolo monumental com frutas naturais.



Washoku: A Tradição Japonesa no Brasil

Premiada como Melhor Chef de Cozinha Japonesa pela revista Prazeres da Mesa (2022 e 2024). Uso de frutas na culinária japonesa e suas adaptações no Brasil.



Da Coreia para o Mundo: Cheese Tokpoki e Drinks que Celebram a Vida

Fundadora do Dabok Korean Food, trabalhou no restaurante Kinoshita. Preparo de tokpoki recheado com queijo e drinks com soju e frutas.

Observatório da Gastronomia



Trata-se de um espaço de articulação direcionado ao fortalecimento da cadeia da alimentação e da gastronomia. Trabalhando em conjunto com todos aqueles que atuam nesse setor, o Observatório visa potencializar os aspectos ligados à economia, cultura, segurança alimentar e sustentabilidade.



O Observatório da Gastronomia atua por meio de comitês temáticos – Imagem e Patrimônio Gastronômico de São Paulo, Gastronomia Social e Sustentabilidade, Qualificação e Inclusão Profissional e Comida de Rua – que têm o objetivo de unir a expertise dos diversos atores de forma a potencializar a busca por soluções no setor da alimentação.



Programa Sampa+Rural



O Programa Sampa+Rural prevê ações que visam expandir a Assistência Técnica e Extensão Rural na Cidade de São Paulo. O objetivo do programa é fortalecer os locais de agricultura já existentes, mas também incentivar e viabilizar a construção de novos espaços de cultivo em todas as regiões do município. A Coordenadoria de Agricultura, responsável pelo programa, conta com três CAEs – Casas de Agricultura Ecológica nas zonas Sul, Leste e Norte, sendo a última responsável pelo atendimento também dos distritos da região central, Oeste e Sul em sua porção urbana.



Além disso, a iniciativa conta com três Unidades de Bionsumos, localizadas em Parelheiros, José Bonifácio e Vila dos Andrades, que produzem, capacitam e oferecem biofertilizantes e compostos orgânicos úteis na proteção de plantios, controle de pragas, fortificação de solo e muito mais. Saiba mais sobre o trabalho da Coordenadoria de Agricultura da Prefeitura de São Paulo clicando aqui ou siga no Instagram @agriculturaprefsp.



Serviço

Feira Fruit Attraction São Paulo 2025

Local: São Paulo Expo, São Paulo – SP

Data: 25 a 27 de março

Clique aqui e se inscreva gratuitamente