Fruit Attraction: Feira gera oportunidade para fruticultura paulista ganhar visibilidade mundial

A maior feira mundial de fruticultura, a Fruit Attraction, acontecerá, pela primeira vez, em solo brasileiro. Um mega evento saindo da capital espanhola direto para São Paulo. Para se ter ideia da dimensão da feira, na última edição, realizada em Madri, atraiu mais de 90 mil profissionais de 137 países e 1.800 empresas de todo o mundo.

De acordo com Marcelo Vitali, diretor da How2Go no Brasil, o evento oferece uma oportunidade única de consolidar planos comerciais e fortalecer seus negócios localmente, ao mesmo tempo que proporcionará boas oportunidades para exportação. “Esta edição tem tudo para se tornar um epicentro de sucesso para encontros comerciais no setor de frutas e hortaliças, unindo toda a cadeia produtiva e fomentando o comércio entre as Américas e a Europa”, afirmou Vitali.

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo participará ativamente do Fruit Attraction São Paulo, com todo o corpo técnico para atender os visitantes. A edição também será uma grande oportunidade para pequenos produtores terem acesso à palestras e fóruns com estratégias de negócios. “Vamos mobilizar os pequenos produtores para que possamos engajá-los a participar deste grande marco. O Brasil é um país de grandes oportunidades e queremos mostrar isso aos produtores”, disse o secretário executivo da SAA, Edson Fernandes.

A Fruit Attraction São Paulo acontece de 16 a 18 de abril de 2024, no Centro de Convenções São Paulo Expo. Para o coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas da SAA, José Carlos de Faria Jr, o encontro será primordial para estreitar laços comerciais e potencializar ainda mais a divulgação dos produtos nacionais.

“A realização da Fruit Attraction no Brasil, agendada para abril, representa uma ocasião única para produtores, exportadores e aficionados pela fruticultura global. Este evento se destaca como uma plataforma para o estabelecimento de parcerias significativas, intercâmbio de saberes e a chance de descobrir a diversidade e riqueza da fruticultura paulista e brasileira”, detalhou o coordenador das Câmaras Setoriais e Temáticas da SAA, José Carlos de Faria Jr.

A Campal Frutas, que já participou de outras edições na Europa, já confirmou presença na Fruit Attraction São Paulo. “Essa feira aqui é a melhor coisa para o setor. “Precisamos trazer essa visibilidade para o Brasil, com nossa diversidade! São Paulo é a porta de entrada e de saída para nossas frutas”, afirma Maria Clara Fabiano, consultora de vendas da empresa produtora e exportadora.

Maria Clara – Departamento Comercial, Rafael Fabiano – Gerente de Vendas de Exportação e Rodrigo, Diretor Geral da Campal Frutas

“Há cinco anos participamos do evento realizado em Madri e além das frutas que já trabalhamos, queremos mostrar aos nossos e futuros clientes as novas implementações que fizemos. Ampliamos em 7 mil metros quadrados e também implementamos novos maquinários para a agilidade e melhoria dos nossos processos”, disse Maria Clara.

Localizado na região de Valinhos, interior paulista, o empreendimento de âmbito familiar, atua há mais de 60 anos. “Começou com meu avô, Luiz Fabiano e seus irmãos: Ângelo, Sebastião e José. Passou para a geração do meu pai, Rodrigo Fabiano, que é diretor geral, seu irmão, Luiz Roberto Fabiano, e seus três primos, Francisco, Josi e Cristiane. A minha geração já está trabalhando na empresa e se preparando para essa transição”, menciona.

Atualmente, a Campal Frutas conta com mais de 200 colaboradores, em 21 propriedades, que produzem diversas variedades, como figo, goiaba, carambola, atemoia e pêssego para o mercado nacional e para mais de 10 países, como Holanda, Inglaterra, França e Canadá.

Cenário Nacional e Internacional da Fruticultura

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de frutas, ficando na terceira colocação, atrás somente da Índia e China. De acordo com os dados da Organização das Nações Unidas, (FAO), a produção brasileira gira em torno de 59 milhões de toneladas, equivalente a 5,4% da produção internacional.

O estado de São Paulo tem participação primordial, já que conforme os dados levantados pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA – APTA), órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo (SAA), a produção paulista em 2023 foi de 14,5 milhões de toneladas.