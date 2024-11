Frota de linhas da EMTU é modernizada com 39 novos ônibus 0km

Ao menos oito linhas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo) na Região Metropolitana de São Paulo foram modernizadas com 39 novos ônibus 0km. Os serviços atendem cerca de 41 mil passageiros de Itapevi, São Paulo, Osasco, Jandira, Carapicuíba, Cotia, Barueri e Santana de Parnaíba.

A renovação da frota foi feita pelas empresas Viação Raposo Tavares (Consórcio Intervias) e Urubupungá, BB Transportes e ETT Carapicuíba (Consórcio Anhanguera)

Os novos veículos, já cadastrados e inspecionados pela EMTU, são equipados com ar-condicionado, plataformas elevatórias de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, suspensão pneumática e entrada USB para carregamento de celular e dispositivos móveis. Além disso, possuem motor Euro 6 a diesel, tecnologia mais moderna e limpa, com menor emissão de poluentes.

Com as inclusões, as linhas gerenciadas pela EMTU já somam 657 novos veículos zero km recebidos desde janeiro de 2023.

Confira abaixo as linhas beneficiadas com os novos veículos:

052 – Osasco (Jardim Elvira)/ São Paulo (Lapa)

130 – Jandira (Jardim Nossa Senhora de Fátima)/ Osasco (Vila Yara)

260 – Barueri (Alphaville)/ Cotia (Km 30 Rodovia Raposo Tavares)

422 – Itapevi (Vila Nova Esperança)/ São Paulo (Metro Morumbi)

439 – Barueri (Alphaville)/ São Paulo (Pirituba)

462 – Santana de Parnaíba (Cidade São Pedro)/ Osasco (Centro)

468 – Santana de Parnaíba (Terminal Rodoviário Alphaville)/

Cotia (Terminal Metropolitano De Cotia)

455 – Carapicuíba (Aldeia)/ Barueri (Alphaville)