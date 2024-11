Frontaria Criativa acontece no feriado de 15 de novembro na Casa da Frontaria Azulejada

O Centro Histórico de Santos é sempre uma ótima dica de passeio para descobrir a cidade além das praias e no feriado de 15 de novembro (dias 15, 16 e 17/11) a Casa da Frontaria Azulejada, um dos ícones arquitetônicos da região recebe mais uma edição da Frontaria Criativa.

Com organização e curadoria de Denise Gouveia, a edição da feira de economia criativa apresenta 57 expositores de diversos segmentos como design, acessórios e moda e todos os expositores desenvolvem trabalhos autorais e artesanais.

A Frontaria Criativa destaca também uma ampla área gastronômica e artistas da Baixada Santista se apresentarão no evento mostrando suas artes em Live painting, caricaturas, tatuagens, entre outros.

Outro destaque da programação é que no sábado, 16 de novembro, alunos de moda da faculdade ESAMC desfilam às 15 horas, reforçando a importância do design autoral para a feira de economia criativa.

Anarquia de Vestir na Frontaria Criativa

Entre as marcas de moda que participam da Frontaria Criativa está a marca de moda autoral e slow fashion Anarquia de Vestir que participa pela primeira vez do evento, apresentando roupas desenvolvidas com reaproveitamento de materiais – alguns vintages, como lenços transparentes que se transformaram em saias.

O conceito da Anarquia de Vestir, das sócias Drix Seix e Suzaña Azär, é celebrar todos os corpos e incentivar a autoestima e o empoderamento de cada pessoa através da liberdade de se vestir de forma única, com estilo e personalidade. Além das roupas, a Anarquia de Vestir levará também alguns acessórios.

Serviço

Frontaria Criativa na Casa da Frontaria Azulejada

Data: de 15 a 17 de novembro

Horário: das 10 às 18 horas

Local: Rua do Comércio, 92 – Centro Histórico de Santos

Acompanhe o evento pelo Instagram

@frontariacriativa