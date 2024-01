Frio extremo, fortes chuvas e nevasca afetam mais de 40 milhões de pessoas nos EUA

Nevascas, fortes chuvas e frio extremo neste final de semana afetam a vida de mais de 40 milhões de norte-americanos. Em algumas regiões dos Estados Unidos, as temperaturas ficaram abaixo de -30°C. No nordeste do país, moradores tiveram de deixar suas casas em razão de inundações. Mais de 1,2 mil voos foram cancelados no sábado, regiões do país ficaram sem energia elétrica e um jogo da NFL, a liga de futebol americano, que aconteceria no Estado de Nova York foi cancelado.

Em Iowa , no meio-oeste americano, o termômetro chegou a marcar -17°C e a sensação térmica chegou a -42°C com o vento gelado em algumas regiões.

As principais vias da capital do Estado, Des Moines, ficaram intransitáveis, em razão da neve. A Patrulha Estadual de Iowa disse que entre 12h30 de sexta-feira até a manhã de sábado, atendeu a 535 ligações de motoristas que pediram assistência nas rodovias e registrou 86 acidentes, nenhum fatal.

No nordeste do país, a tempestade com volume recorde de água causou inundações no Estado do Maine.

Em Nova York, Nova Jersey e Connecticut, a chuva também causou transtornos. Partes da avenida Henry Hudson Parkway, que corre ao lado do Rio Hudson, no lado oeste de Manhattan, foram interditadas em razão de inundações.

O sul do país recebeu alertas sobre as temperaturas baixas — que devem continuar ao longo da semana.

Em Oaklahoma, a previsão é de -31°C, e autoridades pedem que os moradores evitem atividades ao ar livre.

Louisiana e Arkansas foram colocados em estado de atenção. O Texas chegou a registrar -12°C ao meio dia de sábado.

O lado oeste dos EUA também sofre com o frio extremo. Alertas de tempestade de inverno, baixas temperaturas, neves e possível chuva congelante foram disparados aos moradores de Wyoming, Oregon, norte da Califórnia, Colorado, Nevada, Utah e Alasca. Em Montana, temperaturas de até -45°C eram aguardadas.

Na região dos grandes lagos, que fica próxima à fronteira com o Canadá, houve falta de energia elétrica. O fornecimento também foi interrompido em áreas do nordeste dos EUA.

Mais de 1,2 mil voos foram cancelados nos EUA no sábado. Outros 4,3 mil decolaram com atraso, segundo o site de rastreamento FlightAware.

Partida da NFL

Um jogo da NFL foi adiado no Estado de Nova York em razão das condições climáticas. O jogo playoff do Buffalo Bills contra o Pittsburgh Steelers, que aconteceria no domingo, foi adiado para segunda-feira, pois há previsão de uma tempestade de inverno potencialmente perigosa prevista para atingir a região de Buffalo no fim de semana.

A previsão é de que a região registre até 60 centímetros de neve com fortes rajadas de vento (105km/h).

O Serviço Meteorológico Nacional emitiu um alerta de tempestade de inverno que dura até as 7 horas de segunda-feira.

“A decisão de transferir o jogo para segunda-feira foi tomada em consulta com a governadora de Nova York, Kathy Hochul, no melhor interesse da segurança pública, e com o Buffalo Bills e o Pittsburgh Steelers, enquanto a região se prepara para a tempestade”, disseram a NFL e o Bills, em uma declaração conjunta.

Prévias eleitorais

Este fim de semana é o último antes da prévias eleitorais de Iowa, tradicional evento que marca a abertura da campanha presidencial nos Estados Unidos, quando eleitores definem quem será o candidato de cada partido a disputar a Casa Branca. Neste ano, as atenções estão voltadas às prévias do partido republicano, que podem definir se o ex-presidente Donald Trump irá disputar a eleição novamente. Do lado democrata, o candidato será o atual presidente, Joe Biden.

Candidatos à presidência republicanos tiveram que cancelar muitos eventos na sexta-feira em razão do clima e retomaram as atividades de campanha no sábado, em Iowa.