Frio continua e não há previsão de chuva para esta semana no estado de SP

Possibilidade de geada e frio, principalmente pela manhã. A presença de uma massa de ar polar que se alastrou pelo estado de São Paulo deverá provocar uma terça-feira (27) gelada em praticamente todos os municípios paulistas, principalmente pela manhã.

Várias dessas cidades deverão sofrer com geada nas primeiras horas do dia, de acordo com alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Até mesmo cidades acostumadas com o calor poderão ser atingidas. É o caso de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto municípios que ficam em regiões castigadas por incêndios do último fim de semana.

Em Ribeirão Preto, a mínima prevista é de 7°C, Entretanto, o sol aparece e o tempo esquenta, levando a temperatura para outro extremo, a 30°C.

Com previsão de apenas 5°C, a cidade de São Paulo poderá registrar nesta terça-feira a menor temperatura do ano.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, o ar frio de origem polar vai provocar mais dias com predomínio de sol e temperaturas baixas, principalmente nas noites e madrugadas na capital e Grande São Paulo.

Nesta terça, afirma o órgão municipal, o amanhecer deve ter variação de nuvens e termômetros em torno dos 5°C, em média. Mas a nebulosidade se dissipa e o sol passa a predominar, o que vai facilitar a gradativa elevação da temperatura, Mesmo assim, vai continuar frio. Durante a tarde, a média máxima deve chegar aos 18°C.

Os menores índices de umidade deverão ficar em torno de 35% o ideal para a saúde humana é de ao menos 60%.

O CGE ainda aponta que a quarta-feira (28) começa com formação de névoa úmida e céu nublado. Assim como na véspera, ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar com céu claro, o que vai facilitar o aumento da temperatura na região metropolitana de São Paulo.

“Os termômetros oscilam entre 8°C na madrugada e 22°C à tarde. Os menores percentuais de umidade se aproximam de 40%”, diz o centro de emergência.

Não há previsão de chuva para esta semana no estado de São Paulo.