Fringe do Festival de Curitiba abre inscrições para o Circuito Independente 2025

O Fringe, mostra democrática e conhecida por ser uma vitrine das artes cênicas no Brasil, anuncia a abertura dos cadastros das companhias, grupos e espaços interessados em fazer parte da programação do 33º Festival de Curitiba, que ocorrerá de 24 de março a 6 de abril, ocupando diferentes locais de Curitiba e da Região Metropolitana, dentro do “Circuito Independente”.

Criada em 1998, a mostra Fringe reúne apresentações de diversas linguagens, como teatro, circo, dança, música, artes visuais, literatura e atividades formativas. Desde 2023, passou a ser dividido em “Espetáculos de Rua”, “Mostras” e “Circuito Independente”.

No “Circuito Independente”, os espaços particulares, coletivos e grupos montam sua programação com espetáculos próprios ou de outras companhias para integrarem a programação do Festival de Curitiba. Toda a negociação e estruturação é realizada entre a companhia e o espaço, sem qualquer interferência da organização do Festival ou coordenação da mostra Fringe, que recebe apenas a grade fechada do local para inclusão na divulgação e bilheteria do evento.

O Circuito Independente permite que todos os espaços culturais de Curitiba e da Região Metropolitana façam parte da programação do Festival de Curitiba, dentro do Fringe. Como neste período as atenções do público e da imprensa estão focadas no Festival, essa é uma boa oportunidade para atrair aqueles que buscam a programação do Festival e, também, de poder contar com a venda de seus ingressos nas bilheterias oficiais”, comenta a coordenadora da Mostra Fringe, Rana Moscheta.

Cadastros até o dia 10 de janeiro

Os cadastros, que iniciaram nesta terça-feira (10), devem ser feitos até o dia 10 de janeiro de 2025. Podem realizar a inscrição, companhias, grupos e produtoras ou instituições artísticas independentes e de estudantes que queiram se apresentar dentro do formato “Circuito Independente”.

Os formulários para os cadastros já estão disponíveis dentro da plataforma www.fringe.com.br. Vale lembrar que 80% dos integrantes dos grupos cadastrados devem possuir registro profissional junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) ou sindicato da região, sendo avaliado também propostas de grupos pertencentes às instituições de ensino das artes cênicas, com comprovantes de matrículas.

Para saber mais, acesse as redes sociais oficiais, pelos perfis no Instagram @mostrafringe e Facebook.com/Fringecuritiba, ou ainda, pelos sites www.festivaldecuritiba.com.br e www.fringe.com.br

Serviço:

Fringe 2025 – Festival de Curitiba

Inscrições para Circuito Independente até 10 de janeiro de 2025

Companhias, grupos e produtoras ou instituições artísticas independentes e de estudantes que queiram se apresentar dentro do formato Circuito Independente.

Link para cadastro aqui

Datas do Festival de Curitiba: 24 de março até 6 de abril de 2025

Datas do Fringe 2025: 26 de março até 6 de abril de 2025

Informações: [email protected]