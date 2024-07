Fretados transportam mais de 8,6 milhões de passageiros no primeiro semestre de 2024

No primeiro semestre de 2024, os serviços de fretamento de ônibus transportaram mais de 8,6 milhões de passageiros no Estado de São Paulo. Desse total, 3,1 milhões usuários viajaram na modalidade eventual, que se caracteriza pela prestação de uma única viagem (excursão, show etc.). Os outros 5,5 milhões correspondem ao contínuo, destinado à pessoa jurídica para o transporte frequente com origem e destino pré-determinados e usuários definidos.

O resultado representa alta de 11,5% com relação ao mesmo período do ano passado, quando foram transportados 7,7 milhões de passageiros nos fretamentos eventual e contínuo, segundo levantamento da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP). A recomendação é viajar somente com empresas devidamente autorizadas para a prestação do serviço.

A utilização do transporte irregular traz riscos para os passageiros, já que os veículos não passam pelas vistorias técnicas exigidas pela ARTESP, além de não haver a garantia de que o motorista está devidamente habilitado para a função. Isso é importante principalmente para a segurança, uma vez que as viagens realizadas no fretamento eventual saltaram de 96.963 para 117.169 entre o primeiro semestre de 2023 e 2024. As de fretamento contínuo cresceram 17,3%, passando de 165.264 para 193.908.

Além disso, quando o transportador irregular é flagrado pela fiscalização da ARTESP, o veículo é retirado de circulação e os passageiros são realocados em um ônibus devidamente regulamentado.

Atenção ao utilizar o serviço

Para o usuário não ter transtornos durante as viagens intermunicipais no Estado de São Paulo quando utiliza um ônibus fretado, a ARTESP recomenda verificar com antecedência se a empresa contratada e o ônibus utilizado são cadastrados junto à Agência. Os dados podem ser verificados no site da ARTESP. Antes do embarque, é possível consultar a regularidade do veículo por meio do QRCode situado próximo à porta.

As empresas legalizadas também devem afixar na lateral dos veículos os adesivos padronizados pela ARTESP contendo o logotipo da agência e o número de registro da empresa, e na parte frontal do veículo, o adesivo com a letra “F”.