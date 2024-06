Fresno leva 20 mil pessoas ao Festival Diadema Rock

Próximo de completar 25 anos de formação, a banda Fresno levou aproximadamente 20 mil pessoas à Praça da Moça, em Diadema, nesta quinta-feira (13/06), quando se apresentou na primeira noite do Festival Diadema Rock. A festa é promovida pela Prefeitura de Diadema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e vai até sábado com apresentações de artistas consagrados nacionalmente como Black Pantera e Arnaldo Antunes.

Além de tocar sucessos antigos como “Desde quando você se foi” (álbum Redenção 2008), Casa Assombrada (álbum Vou ter que me virar 2021) e músicas da nova turnê “Eu nunca foi embora”, o grupo elogiou as políticas públicas adotadas pela Prefeitura que possibilitam à população pluralidade cultural com grandes artistas, além de cantores e bandas locais.

“O entretenimento em geral, não só o show como o teatro e cinema, é um investimento porque as pessoas vão ter essa memória para sempre. E quando a cidade fornece esse tipo de cultura, que é todo tipo de cultura para todas as pessoas, isso é muito massa. Tocar em DiadEmo foi maravilhoso.”, elogiou o vocalista da banda Lucas Silveira.

O secretário municipal de Cultura, Camilo Vannuchi, ressaltou o trabalho em conjunto de várias secretarias para proporcionar ao público mais uma edição do festival. “O primeiro Diadema Rock é de 1994 e, hoje, são 30 anos de Diadema Rock. Quero agradecer a todos que fizeram parte dessa produção. É um processo longo que vai desde a escolha das bandas, à montagem da estrutura”. O secretário ainda falou sobre a programação para os demais dias de festival, do 14º Grito da Diversidade (que ocorrerá em 16 de junho) e do São João Diadema, que ocorrerá entre 21 e 30 deste mês.

Para o prefeito de Diadema, José de Filippi Junior, o sucesso da festa é resultado de todo o envolvimento e fomento cultural ao longo dos anos e da população que se empodera dos locais e espaços culturais como a Praça da Moça. “A promoção da cultura é uma política pública que valorizamos muito em Diadema. Sabemos que na nossa cidade nem todo mundo tem acesso a grandes artistas da nossa música, então poder proporcionar esses shows para nossos cidadãos é algo muito importante também.”

A noite ainda contou com as performances das bandas Vital Brazil e Colina.

Programação

Nesta sexta-feira, 14 de junho, os grupos locais “Amorfo” e “Hubic” se apresentam para o público. Já a banda afrodescendente “Black Pantera” fecha a noite. Para o sábado (15/06), está programado o show de Arnaldo Antunes. Os amantes do rock ainda vão assistir à cantora Quedma, que fará um tributo à Rita Lee, e às bandas “Dr Drunk” e “Power Supply”.

Comidas e bebidas estão garantidas com a presença dos empreendedores do programa de Economia Solidária da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. O público também pode colaborar com o Fundo Social de Solidariedade doando alimentos não perecíveis. Saiba mais em https://portal.diadema.sp.gov.br/diadema-rock-da-espaco-e-valoriza-artistas-da-cidade/.

Serviço:

Programação Festival Diadema Rock

14 de junho de 2024, sexta-feira, a partir das 17h

Praça da Moça. Encontro da avenida Alda com a Rua Graciosa – Centro.

Hubic

Amorfo

Black Pantera

15 de junho de 2024, sábado, a partir das 17h

Praça da Moça. Encontro da avenida Alda com a Rua Graciosa – Centro.

Quedma – Tributo à Rita Lee

Power Supply

Dr. Drunk

Arnaldo Antunes