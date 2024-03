Fresno faz ação inédita com fãs no Lollapalooza Brasil

A Fresno coleciona momentos marcantes no Lollapalooza Brasil. Se em 2022 a banda fez um dos shows mais elogiados do evento, nesta sexta, 22 de março, o trio chamou atenção fora dos palcos com uma ação inédita: uma carona para os fãs. Prestes a lançar o novo trabalho, a Fresno usou o tema do próximo disco, Eu Nunca Fui Embora, para envelopar um ônibus e levar o público até o Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os fãs tiveram a viagem embalada pelas faixas inéditas que compõem a primeira parte do álbum, que será disponibilizado no dia 5 de abril (faça o pré-save aqui).



“O Lolla foi o palco do primeiro show da turnê VTQMV, em 2022 e foi bem especial. Agora, queríamos de alguma forma unir os fãs, o festival e o nosso novo momento, aí pensamos: ‘eu nunca fui embora, mas como chegamos até aqui?’. Foi assim que surgiu a ideia da carona”, comenta Lucas Silveira (voz e guitarra), que completa a Fresno ao lado de Vavo (guitarra) e Guerra (bateria). Além da imersão no clima do novo disco, quem embarcou no ônibus ainda contou com a companhia do grupo.



Eu Nunca Fui Embora irá somar à discografia de estúdio da Fresno, que é composta por: Vou Ter Que Me Virar (2021), sua alegria foi cancelada (2019), A Sinfonia de Tudo que Há (2016), Infinito (2012), Revanche (2010), Redenção (2008), Ciano (2006), O Rio a Cidade a Árvore (2004) e Quarto Dos Livros (2003).



Tracklist de Eu Nunca Fui Embora – Parte 1:01 – EU NUNCA FUI EMBORA

02 – QUANDO O PESADELO ACABAR

03 – ME AND YOU (FODA EU E VC)

04 – EU TE AMO / EU TE ODEIO (IÔ-IÔ) feat. PABLLO VITTAR

05 – CAMADAS

06 – PRA SEMPRE

07 – INTERLUDE



Faça o pré-save de Eu Nunca Fui Embora aqui