Fresno e Pabblo Vittar gravam juntos a música “Eu te amo/ Eu te odeio (iô iô)”

Uma parceria com muita atitude aconteceu na música: a banda Fresno prepara o lançamento do seu novo álbum, que será no próximo dia 5 de abril, pelo selo Elemess.

Esse será o décimo disco da carreira da banda, que gravou o último álbum em 2021, o qual foi bastante elogiado e considerado como um dos maiores trabalhos do Rock Nacional da época.

Mas a grande novidade do novo álbum é a parceria com Pabblo Vittar na música “Eu te amo/eu te odeio (iô iô)”, que foi revelado pela própria cantora em janeiro, quando foi gravado o videoclipe que será lançado em breve.

Fresno também é a atração confirmada na “Blast Party”, evento que reunirá grandes nomes do Rock como The Calling, Sleeper Signal e Plutão Já Foi Planeta, Ananda entre outros, que acontecerá no próximo dia 27 de abril em Guarulhos (SP).

Serviço:

Blast Party

Dia 27/04/2024

Abertura dos portões: 17h

Espaço Inter – Av. João Cavalari, 83 – Pte. Grande, Guarulhos

Ingressos de R$ 85 a R$ 110

Saiba mais em @blastpartybr.