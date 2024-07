Fresno apresenta turnê Eu Nunca Fui Embora no Espaço Unimed, em SP

São 25 anos de Fresno. Poucas são as bandas que alcançam este marco e seguem ativas nos dias atuais, sem interrupções e/ou hiatos. As histórias contadas neste tempo por meio das canções se misturam com a vida de Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria); e funcionam quase como um diário em que é possível acompanhar a evolução do trio. Recentemente, eles lançaram a primeira parte de mais um capítulo desta narrativa: o álbum Eu Nunca Fui Embora (2024), que aborda as diferentes facetas de relacionamentos e tem Pabllo Vittar como participação especial em “EU TE AMO / EU TE ODEIO (IÔ-IÔ)”. Este momento é brindado com uma nova turnê que chega a São Paulo, no dia 18 de outubro, para uma apresentação no Espaço Unimed. Os ingressos podem ser adquiridos a partir do dia 5 de julho.

“Eu Nunca Fui Embora é uma celebração. Não tenho dúvida de que este é o disco e a turnê da nossa carreira”, resume Lucas. “A gente faz música pra cantar com a galera e poder viver isso juntos, mesmo depois de tantos anos, é incrível”, completa. O repertório da turnê mescla as novas canções com os clássicos que marcaram a trajetória do grupo. “Pensamos em uma seleção de músicas para que cada show seja único,” explica Lucas.

Os lançamentos da Fresno se desdobram para além da parte sonora: o novo disco do trio, Eu Nunca Fui Embora , é marcado por uma nova identidade visual, inspirada no final da década de 1970. O processo de impressão adotado para os materiais do álbum é a risografia — algo equivalente a uma xerox colorida com quatro cores vibrantes, semelhante a uma foto de revista. “Sempre buscamos essa estética manual, não é apenas um filtro de Photoshop”, afirma Lucas.

Sucessor de sua alegria foi cancelada (2019) e Vou Ter Que Me Virar (2021), Eu Nunca Fui Embora mostra como Lucas, Vavo e Guerra conseguem se reinventar. “São as melhores canções de toda a nossa carreira”, conclui o vocalista.

A turnê ainda tem passagem confirmada pelo Rio de Janeiro, no Qualistage, dia 5 de julho; Santa Cruz do Rio Pardo, no Festival Rock Rio Pardo, dia 12 de julho; São Caetano do Sul, no Festival Rock In Sanca, dia 13 de julho; Sorocaba, na Festa Julina Beneficente, dia 14 de julho; Brasília, no Festival na Praia, dia 9 de agosto; São José dos Campos, no Palácio Sunset, dia 17 de agosto; Santa Bárbara do Oeste, no Santa Bárbara Rock Fest, dia 24 de agosto; Fortaleza, no Festival Zepelim, dia 25 de agosto; Osasco, na Concha Acústica da Fito, dia 8 de setembro; Jundiaí, no Clube Uirapuru, dia 21 de setembro; Belo Horizonte, no Festival 2000 Rock Fest, dia 28 de setembro; Natal, no Festival Mada, dia 19 de outubro; Recife, no Classic hall, dia 2 de novembro; Curitiba, no Teatro Positivo, dia 14 de novembro; Porto Alegre, no Araújo Vianna, dias 15 e 17 de novembro; e em São José do Rio Preto, no Awê Festival, dia 23 de novembro. Novas datas serão anunciadas em breve.

SERVIÇO

Fresno @Espaço Unimed

Data: 18 de outubro de 2024 (sexta-feira)

Local: Espaço Unimed – R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo – SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/evento/29369/ingressos-para-fresno