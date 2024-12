Frequentadores de bares relatam infestação de percevejos no Rio

Recentemente, o Rio de Janeiro tem enfrentado uma preocupante infestação de percevejos em alguns bares, especialmente nas regiões do centro e zona sul da cidade. Clientes relataram que esses insetos se alojam nas frestas das cadeiras de madeira, causando desconforto e reações alérgicas.

As áreas mais afetadas incluem bairros como Glória, Botafogo, Lapa e Catumbi. A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do IVISA-Rio (Instituto Municipal de Vigilância Sanitária), recebeu notificações sobre a situação e enviou equipes para investigar.

Um dos estabelecimentos mencionados é do Grupo Os Ximenes, que prontamente acionou a prefeitura. As medidas tomadas incluem a desinsetização do local e a substituição das cadeiras de madeira por modelos de plástico até que o problema seja resolvido. A saúde e o bem-estar dos clientes foram ressaltados como prioridade pela rede de bares.

Entretanto, as reclamações não se limitam a um único local. Uma cliente do Ximeninho da Glória compartilhou sua experiência nas redes sociais, relatando que sua namorada sofreu uma reação alérgica grave, necessitando de atendimento hospitalar. Outros usuários corroboraram que também foram picados por percevejos em diferentes estabelecimentos, gerando um clima de preocupação e alerta na comunidade.

Embora a Secretaria de Saúde tenha afirmado que não há registros de queixas em outros bares além da rede citada, a população é incentivada a denunciar e solicitar vistorias por meio da Central 1746 da Prefeitura.

Este episódio ressalta a importância da vigilância sanitária e da rápida ação diante de problemas que podem comprometer a saúde pública. Além disso, destaca-se a necessidade de conscientização dos consumidores sobre os riscos associados à infestação de percevejos em ambientes comerciais.