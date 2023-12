Frente Parlamentar de Segurança do ABC cobra ações urgentes para coibir saidinhas de Natal

A Frente Parlamentar de Segurança Pública do ABC se reuniu para discutir medidas urgentes para enfrentar as saidinhas de fim de ano, e outras demandas. O encontro foi realizado em Diadema na noite da última segunda feira (11-12), e contou com a presença dos vereadores das 7 cidades, segundo o vereador Cesar Oliva (São Caetano do Sul) a ideia é fortalecer a segurança e trazer tranquilidade aos munícipes da região nas festividades de fim de ano.

“Enviamos um pedido crucial ao Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, destacando a necessidade de mais policiamento e operações dos batalhões de choque. Também focamos em iniciativas para garantir a segurança nas escolas no próximo ano. Juntos vamos trabalhar muito para assegurar um bom natal e fim de ano as pessoas, já programando um 2024 mais seguro para todos!”, concluiu Cesar Oliva.