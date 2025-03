Frente fria trará mudanças climáticas no Centro-Sul do Brasil

A partir da próxima quarta-feira, dia 12, o Centro-Sul do Brasil deve testemunhar um aumento nas áreas de instabilidade climática, conforme a previsão meteorológica. O fenômeno é resultado da frente fria que começou a se deslocar pelo país no último fim de semana, promovendo mudanças significativas nas condições climáticas da região.

Segundo o meteorologista Fábio Luengo, da Climatempo, essa nova configuração atmosférica será responsável por uma alteração no padrão de clima que prevaleceu desde fevereiro, caracterizado por ondas de calor e tempo seco. A chegada da frente fria deverá trazer duas principais mudanças: uma redução nas temperaturas e a regularização das chuvas.

Luengo enfatiza que a frente fria tem a capacidade de romper o bloqueio atmosférico que tem mantido as temperaturas elevadas em diversas partes do país. “Ainda haverá calor, mas a expectativa é de que não seja tão intenso quanto antes. Além disso, áreas que enfrentaram longos períodos sem chuvas deverão ser beneficiadas pela volta das precipitações”, comentou o especialista.

A previsão indica que o clima deve se aproximar do padrão típico do verão, com dias quentes seguidos por chuvas no final da tarde e à noite. A intensificação das áreas de instabilidade entre o Sul e o Sudeste é esperada para quarta-feira, enquanto na quinta-feira uma nova área de baixa pressão deve se formar.

O fim da semana promete trazer chuvas intensas em regiões do Sul, São Paulo, partes do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Um novo sistema frontal está previsto para avançar no próximo fim de semana, contribuindo para um leve alívio nas temperaturas em relação às semanas anteriores. Segundo Luengo, “as temperaturas devem cair ligeiramente, mas não há expectativa de frio intenso”.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Curitiba pode registrar máximas de até 23°C na quarta-feira, enquanto em São Paulo os termômetros deverão marcar cerca de 28°C até o final da semana.

No Centro-Oeste, existe risco de chuvas fortes, principalmente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, embora com ocorrência mais isolada.

No Norte e Nordeste do Brasil, as condições climáticas devem permanecer semelhantes ao padrão anterior. A Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) continua a provocar chuvas abundantes nessas regiões, com destaque para os estados entre Ceará e Amapá.

A ZCIT representa um encontro dos ventos na região equatorial e é um dos principais sistemas causadores de precipitação nessas áreas, conforme informações do Inmet. Luengo alerta especialmente para as regiões do Amapá, norte do Ceará e parte norte dos estados do Maranhão e Piauí, que devem ser as mais afetadas pelo fenômeno.

Além disso, os estados do Amazonas, Acre e Rondônia também são esperados para receber chuvas significativas nos próximos dias. Por outro lado, o interior da Bahia deverá ser uma das poucas áreas isentas de chuvas ao longo da semana.

O Inmet disponibiliza informações detalhadas sobre as previsões de temperatura nas capitais brasileiras nos próximos dias.