Frente fria não diminui o calor em São Paulo, mas provoca chuva mais forte

Uma frente fria vindo da região Sul do país deve chegar ao litoral paulista na tarde desta terça-feira (5). E ao contrário do que o nome diz, a massa de ar frio não derrubará a temperatura no estado de São Paulo, mas trará de volta as pancadas de chuva típicas de verão.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça ainda deve começar com sol e temperatura em rápida elevação na região metropolitana, como tem sido nos últimos dias.

As temperaturas mínimas oscilam em torno dos 21°C, enquanto as máximas podem superar os 32°C durante a tarde. A aproximação da frente fria no oceano, porém, cria instabilidades na região, provocando chuvas na forma de pancadas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento, principalmente entre o final da tarde e o período da noite.

Ruas alagadas próximo ao metrô Santa Cecília, na região central de São Paulo; previsão é que a capital tenha mais chuva forte nesta terça (5) “A frente fria vai amenizar o calor e provocar chuvas mais significativas nos próximos dias. Vai voltar a chover forte como na semana passada, porque tem feito muito calor esses dias. Mas não vai fazer frio aqui, não”, afirma Michel Pantera, meteorologista do CGE.

Com a volta das pancadas isoladas, a região deve ficar em alerta para alagamentos e quedas de árvores, provocadas por rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h.

E como a massa de ar frio está sobre o oceano, a tendência que o litoral também receba grande volume de precipitação, tanto na Baixada Santista quanto no litoral norte.

Já as cidades do interior do estado, principalmente as do Oeste, não sofrerão grande influência da frente fria. A umidade apenas provocará mais nebulosidade, o que diminuirá levemente a temperatura, que chegou a 35ºC no final de semana. Mas não há previsão de chuva.

Na quarta-feira (6), o tempo continuará instável na Grande São Paulo, com nebulosidade e chuvas, que se alternam com períodos de melhoria no decorrer do dia. Dessa forma, informa o CGE, o sol aparece entre muitas nuvens e os termômetros devem variar entre mínimas de 20°C e máximas que não devem superar os 26°C.

“No período da tarde as instabilidades voltam a ganhar força, provocando chuvas de moderada a forte intensidade, com raios e rajadas de vento na Grande São Paulo”, alerta o centro de gerenciamento.