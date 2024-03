Frente fria mudou o tempo na cidade de São Paulo

A chegada de uma frente fria mudou o tempo na Capital paulista. Por conta disso, a manhã desta sexta-feira (22) apresenta céu encoberto, chuva fraca e chuviscos. De acordo com as estações meteorológicas automáticas do CGE da Prefeitura de São Paulo, a média da temperatura máxima registrada no início da madrugada foi de 23,4°C. A máxima absoluta de hoje foi de 25,4°C na Mooca, na zona leste.

No decorrer do dia, o sistema frontal se afasta para o litoral fluminense, mas os ventos que sopram do quadrante sul mantém o ingresso de umidade e a formação de muitas nuvens que provocam chuva fraca. A persistência das precipitações eleva o risco para deslizamentos de terra nas áreas de risco. A umidade estará elevada, acima dos 70%, e a temperatura permanece em declínio, com mínima prevista de 18°C no período da noite.

Os dados do CGE da Prefeitura de São Paulo mostram ainda que março acumulou até o momento 99,3mm, o que representa 55,6% dos 178,5mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias:

O primeiro fim de semana do outono será marcado pela queda da temperatura e nebulosidade na Capital paulista. Os ventos úmidos que sopram do mar mantém os percentuais de umidade elevados, acima dos 60%.

No sábado (23), o céu permanece encoberto com períodos de chuva leve e garoa ocasional. Pequena amplitude térmica com mínima de 17°C e máxima de 20°C.

O domingo (24) começa com céu encoberto a nublado, mas acontecem aberturas de sol que favorecem a lenta elevação da temperatura. Possibilidade de chuva rápida, fraca e isolada no fim da tarde, e garoa na madrugada e à noite. Os termômetros oscilam entre 18°C na madrugada e 24°C à tarde.