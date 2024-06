Frente fria de fraca atividade muda o tempo nesta terça-feira (25) na capital paulista

A propagação de uma frente fria de fraca atividade pelo litoral paulista mudou o tempo nesta terça-feira, que começou com aumento de nebulosidade, chuviscos e termômetros oscilando em torno dos 17,8°C durante a madrugada. As estações meteorológicas da Prefeitura de São Paulo indicam que as temperaturas mínimas chegaram aos 16°C no extremo sul da cidade, enquanto a região central registrou 18,5°C. Os dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), mostram ainda que junho acumulou apenas 0,3mm até o momento, o que corresponde a 0,6% dos 49,5mm esperados para o mês, sendo que o último registro de chuva significativa ocorreu no dia 27 de maio com 27,8mm.

No decorrer do dia os ventos úmidos que passam a soprar do oceano devem manter o céu com muita nebulosidade, além de favorecer a ocorrência de chuviscos e garoa que devem se alternar com períodos de melhoria no decorrer do dia. O sol pode até aparecer rapidamente entre muitas nuvens, mas as temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 20°C com índices de umidade acima dos 70%. Esta condição traz um pouco de alívio para o tempo seco, mas não serve para repor o déficit hídrico. As temperaturas entram em declínio e a mínima de hoje deve ocorrer no período da noite, com previsão de 15°C.

TENDÊNCIA PARA OS PRÓXIMOS DIAS:

A frente fria se afasta do litoral paulista e o sol retorna entre nuvens, favorecendo a gradativa elevação das temperaturas no decorrer da quarta-feira (26). As mínimas devem oscilar em torno dos 15°C, enquanto as máximas podem chegar aos 26°C, com índices de umidade atingindo valores próximos aos 40%.

A quinta-feira (27) segue com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação no decorrer do dia. Os termômetros variam entre mínimas de 15°C e máximas que podem chegar aos 25°C, com a umidade relativa do ar atingindo índices próximos aos 45%. No final do dia a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima, entretanto não há previsão de chuva.