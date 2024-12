Frente fria chega a SP trazendo temporais e mudanças climáticas em dezembro

A primeira semana de dezembro traz consigo uma significativa mudança climática no estado de São Paulo, com a chegada de uma frente fria associada a um ciclone extratropical que transita distante da costa. Esta alteração nas condições atmosféricas foi anunciada pelo Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Defesa Civil estadual, que prevê sua ocorrência a partir desta terça-feira, 3 de dezembro. Após dias de calor intenso, espera-se um alívio nas temperaturas, que não deverão ultrapassar os 26 graus Celsius na capital e 25 graus na Baixada Santista.

Além do declínio das temperaturas, estão previstos fortes temporais em toda a região. Influenciadas pelo sistema pré-frontal, as chuvas já se iniciam na segunda-feira, 2 de dezembro, com intensidade considerável. Na terça e quarta-feira, o clima permanecerá nublado com precipitações constantes ao longo do dia, acompanhadas por intensas rajadas de vento e descargas elétricas.

O prognóstico indica precipitação generalizada em todo o estado, sendo as cidades de Araçatuba, São José do Rio Preto, Araraquara, Barretos, Franca e Ribeirão Preto as mais afetadas em termos de volume pluviométrico. Em algumas áreas, as rajadas de vento poderão alcançar velocidades entre 50 km/h e 60 km/h.

Willian Minhoto, meteorologista da Defesa Civil, esclarece que a primeira metade de dezembro será marcada pela passagem de várias frentes frias sobre São Paulo, resultando em chuvas frequentes. “Os modelos meteorológicos atuais sugerem pelo menos três frentes frias durante este período”, destaca o especialista.

Durante os temporais, é crucial adotar precauções adicionais. Apesar da curta duração dessas tempestades, sua intensidade pode causar transtornos significativos, especialmente em centros urbanos propensos a inundações e enxurradas. A Defesa Civil recomenda que a população busque abrigo seguro e evite áreas sujeitas a alagamentos. Uma lâmina d’água com apenas 30 centímetros já pode ser suficiente para deslocar um veículo.

Para aqueles residentes em áreas de risco geológico, é vital observar sinais como rachaduras em edificações ou inclinação de postes e árvores. Estes podem indicar iminência de deslizamentos. Nessas circunstâncias, é essencial evacuar o local imediatamente e acionar a Defesa Civil.

O CGE mantém um serviço de alerta por SMS para informar a população sobre iminentes condições climáticas adversas. Para receber essas notificações, basta enviar uma mensagem para o número 40199 com o CEP da área desejada.

Nesta quarta-feira, 4 de dezembro, será implementado em todo o estado o sistema Defesa Alerta. Diferente do serviço anterior, ele enviará notificações automáticas para todas as pessoas presentes em áreas sob risco iminente, independentemente de cadastro prévio. Testado desde agosto em São Sebastião, o sistema alcançará qualquer celular com tecnologia 4G ou 5G mesmo sem crédito ou no modo silencioso. Durante um alerta, os dispositivos vibrarão e emitirão um som por cerca de dez segundos até que a mensagem seja lida pelo usuário.