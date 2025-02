Frente fria amenta risco de temporal em São Paulo

A passagem de uma frente fria pela costa do estado de São Paulo eleva a probabilidade de tempestades na região, especialmente na Grande São Paulo, nesta sexta-feira, 14. Segundo informações da Climatempo, as chuvas devem se concentrar no período da tarde e persistir durante a noite na capital paulista.

Para o final de semana, as previsões indicam uma diminuição nas chances de precipitação, com um aumento nas temperaturas. A empresa de meteorologia observa que pancadas de chuva ainda poderão ocorrer no litoral e na Grande São Paulo na tarde do sábado, 15, mas a expectativa é que o domingo, 16, seja livre de chuvas. O interior do estado também deve apresentar uma queda nas probabilidades de chuva ao longo do dia.

A Climatempo ressalta que a atmosfera quente predominará nos próximos dias em São Paulo. O ar fresco trazido pela frente fria deverá ser desviado para alto-mar, impedindo sua influência sobre o território paulista.

A cidade de São Paulo permanece em estado de atenção devido às altas temperaturas e pode registrar um novo recorde neste domingo ou na próxima segunda-feira, 17, com índices que podem atingir até 34°C. O recorde atual está em 33,9°C. Além disso, a Meteoblue alerta sobre a possibilidade de chuvas no sábado e também a partir da próxima terça-feira, 18.