Frejat, Maurício Manieri e Jeito Moleque agitam Feira do Natal Solidário em Santo André

O estacionamento do Paço Municipal de Santo André servirá como palco para o evento de abertura da programação do Natal Solidário 2024. Entre sexta-feira (29) e domingo (1º), o espaço recebe a Feira do Natal Solidário, com a já tradicional marca de unir o clima natalino, com música, gastronomia, diversão e ambiente familiar à solidariedade.

Como de costume, a feira traz vários artistas ao público andreense. Entre os destaques estão Frejat, ex-vocalista da banda Barão Vermelho, que se apresenta na primeira noite, dia 29, a partir das 20h30. No sábado, dia 30, o encerramento do segundo dia do evento ficará sob responsabilidade de Maurício Manieri, que inclusive mora em Santo André. Já no domingo, 1º de novembro, no mesmo horário, o grupo Jeito Moleque finaliza a feira.

A Feira do Natal Solidário acontece na sexta-feira, das 18h às 22h, e no sábado e domingo, das 12h às 22h. A entrada pode ser trocada por 2 kg de alimentos não-perecíveis, os quais serão destinados ao Banco de Alimentos do município, ligado ao Fundo Social de Solidariedade, e que atende aproximadamente 55 mil pessoas em situação de vulnerabilidade, por meio de 127 entidades assistenciais parceiras.

E além da programação musical, a feira contará ainda com tendas gastronômicas de 50 entidades assistenciais – com a renda do que for comercializado revertida para suas causas e custeio – espaço pet, distribuição de pipoca e algodão doce, personagens natalinos, brincadeiras e diversão para toda a família.

A Feira do Natal Solidário integra a programação do Natal Solidário 2024, com apresentação de Patriani, patrocínio de AM Fernandes Incorporadora e Coop, copatrocínio de Nagumo e Ossel Assistência, realização da Youp e apoio do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de Santo André.

A agenda completa deste mês natalino em território andreense está disponível no site www.santoandrenatalsolidario.com.br.

Programação da Feira do Natal Solidário:

29/11 | Sexta-feira

18h – DJ Césinha (Festa Túnel do Tempo)

20h30 – Frejat

30/11 | Sábado

12h – DJ Marcos Freitas (Energia na Véia – 97fm)

14h – Fabrício Ramos

17h – Banda Ouro Preto (Capital Inicial Cover)

19h – Flash Groove com Rafael Zelé

20h30 – Maurício Manieri

1º/12 | Domingo

12h – DJ Scott

14h – Maloka Chic

17h – Quintal do Testa (com participações de Breno, Pinha, Almirzinho e Maquinhos Sensação)

20h30 – Jeito Moleque